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Чистий четвер 17 квітня: що категорично не можна робити, найголовніші прикмети

Яке свято сьогодні, 17 квітня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Getty)
Автор: Фелікс Коркін

17 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають велике церковне свято - Великий четвер Страсного тижня, який у народі ще називають Чистим. До кінця року залишається 258 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 17 квітня і у кого День ангела.

Чистий четвер: що це за церковне свято

Останній тиждень перед святом називається Страсним, а його четвер - Чистим, який цього року припадає на 17 квітня. Цей день має особливе значення для християн, адже пов'язаний з Таємною вечерею Ісуса Христа та його останніми годинами перед арештом. 

Згідно з Євангелієм, під час вечері Ісус установив таїнство Євхаристії, розділивши хліб і вино зі словами: "Це - Тіло Моє", "Це - Кров Моя". Він також омив ноги апостолам, показуючи приклад смирення, служіння та братньої любові. Ісус знав, що його чекає зрада, і під час вечері передбачив, що один із учнів його видасть. Згодом Юда Іскаріот продав Спасителя за 30 срібняків. 

Таким чином Чистий четвер увійшов у християнську традицію як день, коли вшановують приклади жертовності, милосердя та любові. Він є духовною підготовкою до Великодня і нагадує про важливість внутрішнього очищення, тому й зветься "Чистим". У християнстві цей день також пов’язаний із започаткуванням Таїнства Причастя. 
Картина Бувере "Остання вечеря" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити у Чистий четвер

Найперше - не можна сваритися, лаятися чи ображати інших, адже це час внутрішнього миру. Вважається, що конфлікти цього дня можуть тривати увесь рік. 

Також не слід байдикувати - краще прибирати, прати, готувати паски й крашанки. Бруд у домі символізує нечистоту душі, тому оселю намагаються ретельно очистити. 

Не варто позичати гроші чи віддавати речі - це може “винести” з дому удачу. 

Після заходу сонця заборонено працювати - час присвячують молитві й тиші. 

Не рекомендується стригтися або обрізати нігті, аби не втратити здоров’я й вдачу. 

У Чистий четвер також не залишають їжу неприготованою - всі великодні страви готують заздалегідь. 

Народні прикмети і традиції у Чистий четвер

  • Якщо небо на сході забарвилося в золотаво-рожеві відтінки, можна очікувати гарної та ясної погоди.
  • Коли вітер дме з півночі - варто приготуватись до дощів, а якщо з півдня - ярові культури добре підуть у ріст.
  • Весняний дощ у цей день віщує вологу, дощову весну.
  • Якщо береза розпускається раніше за вільху - літо буде спекотним і сухим, а якщо навпаки - варто чекати рясних дощів.

У Чистий четвер збереглися численні звичаї, пов’язані з очищенням тіла й душі. Зранку люди вмиваються цілющою водою, щоб змити гріхи та хвороби. Обов’язковим є прибирання в оселі як символ внутрішнього очищення. У цей день традиційно печуть паски й готують великодні страви. У храмах проводяться богослужіння, сповідь і читання Євангелій про Страсті Христові. 
Фреска Джотто "Омовіння ніг" (зображення: Вікіпедія)

У кого День ангела 17 квітня

17 квітня відзначають День ангела:

  • Адріан
  • Єфрем
  • Іван
  • Михайло
  • Олександр
  • Семен
  • Федір

Талісманом для тих, хто народився 17 квітня, вважається корал - коштовність органічного походження. Із давніх часів йому приписували здатність зміцнювати впевненість у собі та підвищувати самооцінку свого власника.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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