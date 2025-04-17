Чистий четвер 17 квітня: що категорично не можна робити, найголовніші прикмети

Чистий четвер: що це за церковне свято

Останній тиждень перед святом називається Страсним, а його четвер - Чистим, який цього року припадає на 17 квітня. Цей день має особливе значення для християн, адже пов'язаний з Таємною вечерею Ісуса Христа та його останніми годинами перед арештом.

Згідно з Євангелієм, під час вечері Ісус установив таїнство Євхаристії, розділивши хліб і вино зі словами: "Це - Тіло Моє", "Це - Кров Моя". Він також омив ноги апостолам, показуючи приклад смирення, служіння та братньої любові. Ісус знав, що його чекає зрада, і під час вечері передбачив, що один із учнів його видасть. Згодом Юда Іскаріот продав Спасителя за 30 срібняків.

Таким чином Чистий четвер увійшов у християнську традицію як день, коли вшановують приклади жертовності, милосердя та любові. Він є духовною підготовкою до Великодня і нагадує про важливість внутрішнього очищення, тому й зветься "Чистим". У християнстві цей день також пов’язаний із започаткуванням Таїнства Причастя.

Картина Бувере "Остання вечеря" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити у Чистий четвер

Найперше - не можна сваритися, лаятися чи ображати інших, адже це час внутрішнього миру. Вважається, що конфлікти цього дня можуть тривати увесь рік.

Також не слід байдикувати - краще прибирати, прати, готувати паски й крашанки. Бруд у домі символізує нечистоту душі, тому оселю намагаються ретельно очистити.

Не варто позичати гроші чи віддавати речі - це може “винести” з дому удачу.

Після заходу сонця заборонено працювати - час присвячують молитві й тиші.

Не рекомендується стригтися або обрізати нігті, аби не втратити здоров’я й вдачу.

У Чистий четвер також не залишають їжу неприготованою - всі великодні страви готують заздалегідь.

Народні прикмети і традиції у Чистий четвер

Якщо небо на сході забарвилося в золотаво-рожеві відтінки, можна очікувати гарної та ясної погоди.

Коли вітер дме з півночі - варто приготуватись до дощів, а якщо з півдня - ярові культури добре підуть у ріст.

Весняний дощ у цей день віщує вологу, дощову весну.

Якщо береза розпускається раніше за вільху - літо буде спекотним і сухим, а якщо навпаки - варто чекати рясних дощів.

У Чистий четвер збереглися численні звичаї, пов’язані з очищенням тіла й душі. Зранку люди вмиваються цілющою водою, щоб змити гріхи та хвороби. Обов’язковим є прибирання в оселі як символ внутрішнього очищення. У цей день традиційно печуть паски й готують великодні страви. У храмах проводяться богослужіння, сповідь і читання Євангелій про Страсті Христові.

Фреска Джотто "Омовіння ніг" (зображення: Вікіпедія)

У кого День ангела 17 квітня

17 квітня відзначають День ангела:

Адріан

Єфрем

Іван

Михайло

Олександр

Семен

Федір

Талісманом для тих, хто народився 17 квітня, вважається корал - коштовність органічного походження. Із давніх часів йому приписували здатність зміцнювати впевненість у собі та підвищувати самооцінку свого власника.