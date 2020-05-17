Чип в теле человека: эксперты назвали плюсы и минусы технологии будущего

В Украине решили внедрять технологии будущего и в одной из львовских стоматологий собираются поставить аппарат, который будет считывать данные с чипов под кожей человека. Позже владелец клиники признался, что это шутка и в Украине пока нет такой технологии. Однако чипирование уже начали использовать в других странах.

С помощью такого чипа можно рассчитаться на кассе, открыть автоматические двери или разблокировать компьютер без пароля. На данный момент есть сторонники и противники данной технологии. Некоторые видят в чипировании облегчение жизни и плюсы, а некоторые считают, что чипирование приведет к тотальному контролю над людьми.

Однако специалисты уверяют – среди плюсов чипирования не только возможность оплатить хлеб без карты и налички, на эти маленькие, но умные технические "зернышки риса" ученые возлагают большие надежды. Особенно в области медицины.

"Имплантируются инсулиновые помпы и подается определенное количество инсулина в определенное время человеку – это помогает поддерживать нормальный уровень жизни. Существуют кардиостимуляторы, которые помогают человеку поддерживать ритм сердца", – рассказала кандидат психологических наук и эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева в программе "Ранок з Україною".

А вот разработчики технологий американской компании планируют сделать чип для людей с деменцией, которые часто теряются и не помнят, кто они. Также специальный датчик смог бы доносить информацию родителям о местонахождении их детей. Но это палка в двух концах. Желание родителей не потерять детей можно понять. Но как насчет приватности? В чип можно вживить любую информацию. И в этом его опасность. Ведь "сломав" чип, к личной информации человека может получить доступ любой желающий.

"Можно получить доступ к перемещению человека, к его биомедицинской карточке, к его паролям, например, взломать пароль банковской карты. Дальше они смогут считывать информацию о состоянии органов и даже без желания человека спрашивать о помощи принять решение, о психическом расстройстве, которого на самом деле нет", - рассказал футуролог Алексей Толкачев в эфире канала "Украина".

Но пока чипирование не такая уж и популярная вещь. Возможно, когда каждый второй человек будет с чипом под кожей, будут уже и "несокрушимые" технологии безопасности. А пока следить за человеком можно и с помощью обычного телефона. Вживлять его не надо – люди покупают его сами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут ввести еще один паспорт.