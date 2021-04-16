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Чиновница рассекала по Киеву на "красный" и хвасталась нарушением ПДД на видео

Автор: Styler

Виктория Сариджа гоняла по Киеву с превышением скорости, проезжая на красный свет светофора. При этом, она кичилась своим правонарушением, снимая за рулем видео.

Ролик получил широкую огласку после того, как оказалось, что Виктория - чиновница Киевского областного совета.

Аккаунт девушки в Instagram частный, но на Facebook-странице "Киев Оперативный" все же показали видео с нарушением Викторией правил дорожного движения на столичных дорогах.

На кадрах видно, как Виктория снимает на видео для сториз свою поездку на авто по ночному Киеву. При этом (и это тоже видно) превышает допустимую скорость и не останавливается на красном светофоре.

Когда машина на скорости 70 км/ч пролетела на "красный", она добавила к видео надпись: "Красный - это мое".

Виктория Сариджа нарушает ПДД

"Нормальная малая: снимает сториз, едет с превышением скорости, проезжает на красный. Кстати, декларация Сариджи Виктории есть в НАЗК. Нормальный чиновник за свои деньги", - говорится в комментарии к видео.

Кто такая Виктория Сариджа?

Известно, что девушка переехала в Киев из Донецка. Сейчас она работает помощником первого заместителя главы совета патронатной службы исполнительного аппарата Киевской областной рады.

В своих социальных сетях хвастается отдыхом на дорогих курортах и из салона элитного авто.

Фото: Виктория Сариджа любит дорогие авто и отдыхать (facebook.com/Виктория Сариджа)

При этом, в декларации за 2019 год Виктория не указала ни движимого, ни недвижимого имущества в собственности.

Единственный доход - почти 23 тыс. грн стипендии, которую она получила во время обучения в Киевском национальном торгово-экономическом университете.

Декларация Сариджи (declarations.com.ua)

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Новости Украины скандалПДД
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