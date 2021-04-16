Чиновница рассекала по Киеву на "красный" и хвасталась нарушением ПДД на видео

На кадрах видно, как Виктория снимает на видео для сториз свою поездку на авто по ночному Киеву. При этом (и это тоже видно) превышает допустимую скорость и не останавливается на красном светофоре.

Когда машина на скорости 70 км/ч пролетела на "красный", она добавила к видео надпись: "Красный - это мое".

Виктория Сариджа нарушает ПДД

"Нормальная малая: снимает сториз, едет с превышением скорости, проезжает на красный. Кстати, декларация Сариджи Виктории есть в НАЗК. Нормальный чиновник за свои деньги", - говорится в комментарии к видео.

Кто такая Виктория Сариджа?

Известно, что девушка переехала в Киев из Донецка. Сейчас она работает помощником первого заместителя главы совета патронатной службы исполнительного аппарата Киевской областной рады.

В своих социальных сетях хвастается отдыхом на дорогих курортах и из салона элитного авто.

Фото: Виктория Сариджа любит дорогие авто и отдыхать (facebook.com/Виктория Сариджа)

При этом, в декларации за 2019 год Виктория не указала ни движимого, ни недвижимого имущества в собственности.

Единственный доход - почти 23 тыс. грн стипендии, которую она получила во время обучения в Киевском национальном торгово-экономическом университете.

Декларация Сариджи (declarations.com.ua)