Чиновник пояснив, хто з українських військових має право на квартиру від держави

Хто з військових отримає квартири

За словами урядовця, програма з виділення житла розрахована на тих військових, які отримали першу чи другу групу інвалідності внаслідок участі бойових дій, а також членів сімей загиблих за Україну воїнів.

Також програма покриває учасників бойових дій ВПО та діє для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи та членів сімей померлих учасників бойових дій на території інших держав.

До речі, учасники Революції Достоїнства також можуть розраховувати на отримання житла, але всі подробиці для цієї категорії будуть відомі до кінця цього року.

Хто вже отримав гроші на житло

Олександр Порхун повідомив, що 700 захисників уже отримали гроші на свої карткові рахунки, 13 із них уже придбали житло.

У міністерстві розраховують, що своє житло цього року придбає приблизно 2300 сімей, які потребують житла.

Як відбувається процес

Наприклад, військовий отримав першу групу інвалідності. Він звертається до житлової комісії за місцем реєстрації, там встановлюють розмір грошової допомоги, яку дана сім'я може отримати.

Далі Міністерство у справах ветеранів України 1 квітня 2024 року збиратиме нараду та розподілятиме гроші на карткові рахунки ветеранів війни.