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Чим запастися на випадок відключення електроенергії: список речей

Ці речі необхідно мати вдома, якщо не буде світла (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Росіяни продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру, необхідну для цивільного населення. Через це відбуваються часті збої в постачанні електроенергії та води.

Міністерство енергетики України ділиться списком того, що потрібно мати на випадки відключень.

Мінімальний список речей

На випадок тимчасових відключень для усунення аварій запасіться всіма можливими джерелами додаткового світла. Це можуть бути ліхтарики, свічки та сірники.

Для того, щоб залишатися на зв'язку, тримайте свої гаджети зарядженими заздалегідь. А також зарядіть павербанки. Якщо ще не маєте портативну зарядку, радимо її придбати.

Через те, що можливості нормально готувати не буде, запасіться їжею, яка не потребує приготування. Також майте запас питної води та термос із гарячим напоєм, щоб зігрітися.

Ще радимо завжди мати складену аптечку з усіма необхідними для вас ліками.

Максимальний список речей

Цей розширений список розрахований на довготривалі відключення в разі критичних ситуацій:

  • аптечка
  • акумуляторна батарея
  • ﻿﻿радіоприймач на батарейках
  • ﻿﻿генератор (лише для приватного будинку)
  • ﻿﻿туристичний примус для приготування їжі
  • ﻿﻿сонячний зарядний пристрій для мобільних телефонів
  • запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання на кілька днів

Чим запастися на випадок відключення електроенергії (фото: facebook.com/minenergoUkraine)

Раніше ми ділилися, що треба мати вдома, якщо вимкнуть воду.

Читайте також прості правила економії електроенергії без страждань.

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