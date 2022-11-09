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Чим замінити дорогі продукти, але не погіршити харчування. Відповідь нутриціолога

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Середа 09 листопада 2022 18:33
Чим замінити дорогі продукти, але не погіршити харчування. Відповідь нутриціолога Чи можна правильно харчуватися без значних витрат? (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Існує стереотип, що правильне здорове харчування - це дорого. І справді є продукти, ціни на які помітно "кусаються". Проте їм можна знайти замінники, які будуть нічим не гіршими.

Таким чином ви й у якості харчування не втратите, і сімейний бюджет заощадите.

Як правильно замінити дорогі продукти на своїй сторінці в Instagram розповідає нутриціолог Ольга Дорош.

Чим замінити дороге м'ясо та рибу?

Експерт вважає, що ці важливі білкові є цілком замінними без втрати всіх корисних речовин. Абсолютно будь-який вид м'яса можна замінити субпродуктами. Вони містять ті самі мікроелементи, а часто навіть набагато більше.

Наприклад, куряча печінка має фосфор, магній, цинк, натрій, кальцій, а ще вітаміни групи B, D, Е, К та аскорбінову кислоту. Куряче філе також містить ці мікроелементи, однак у меншій кількості, ніж відповідний субпродукт.

Якщо мова про дорогу червону рибу, то її бюджетним відповідником може стати скумбрія або оселедець. А от хек, тилапія або мінтай зможуть замінити сібас або дорадо.⁣⁣⠀

Чим замінити дорогі продукти, але не погіршити харчування. Відповідь нутриціолога

Червону рибу можна замінити скумбрією (фото: Freepik)

Чим замінити каші?

Дієтологи часто рекомендують вживати такі крупи як дикий рис, амарант, кіноа. Безперечно вони мають свою користь, проте не є єдиною інстанцією. До речі, українську гречку зараз теж починають відносити до дорогих круп через її подорожчання.

Отож замінити ці каші можна більш бюджетним пшоном, ячневою крупою, пшеничною та будь-якою доступною для вас. Адже всі вони містять приблизно один набір мікроелементів. Звертайте також увагу на бобові.

Чим замінити дорогі продукти, але не погіршити харчування. Відповідь нутриціолога

Не нівелюйте поживність бобових (фото: Freepik)

Чим замінити овочі?

Ви можете здивуватися тому, що овочі варто заміняти. Проте взимку вони стають в рази дорожчими та не мають багато користі через те, що вирощенні не в сезон. Зверніть увагу на локальні зимові заготовки. Так, мова про консервацію.

Але краще споживати квашені капусту, моркву, помідори та огірки. Вони багаті на вітаміни, в той час, як солені овочі позбавлені такої користі.

Популярний батат цілком можна замінити картоплею. Насіння чіа замінюйте на звичний для України льон. Що стосується авокадо, то його користь полягає у великій кількості жирів. Тому замінити можуть будь-які продукти з аналогічними жирами.

Чим замінити дорогі продукти, але не погіршити харчування. Відповідь нутриціолога

Взимку свіжі овочі можуть підскочити в ціні (фото: Freepik)

Не забувайте, що в поширенні якогось продукту не останню роль відіграє маркетинг. Тому не ведіться на хитрощі виробників, а робіть вибір самостійно з усіма "за" та "проти".

Раніше ми розповідали, як зберігати продукти без холодильника тривалий час.

Читайте також, які продукти всі вважають дієтичними, хоча це насправді далеко не так.

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