Чем заменить дорогостоящие продукты, но не ухудшить питание. Ответ нутрициолога

Таким образом вы и в качестве питания не потеряете, и семейный бюджет сэкономите.

Существует стереотип, что правильное здоровое питание - это дорого. И действительно, есть продукты, цены на которые заметно "кусаются". Однако им можно найти заменители, которые будут ничем не хуже.

Как правильно заменить дорогие продукты на своей странице в Instagram рассказывает нутрициолог Ольга Дорош.

Чем заменить дорогое мясо и рыбу?

Эксперт считает, что эти важные белковые вполне заменимы без потери всех полезных веществ. Совершенно любой вид мяса можно заменить субпродуктами. Они содержат те же микроэлементы, а часто даже гораздо больше.

Например, куриная печень содержит фосфор, магний, цинк, натрий, кальций, а также витамины группы B, D, Е, К и аскорбиновую кислоту. Куриное филе также содержит эти микроэлементы, однако в меньшем количестве, чем соответствующий субпродукт.

Если речь идет о дорогой красной рыбе, то ее бюджетным соответствием может стать скумбрия или сельдь. А вот хек, тилапия или минтай смогут заменить сибас или дорадо.

Красную рыбу можно заменить скумбрией (фото: Freepik)

Чем заменить каши?

Диетологи часто рекомендуют употреблять такие крупы как дикий рис, амарант, киноа. Безусловно, они имеют свою пользу, однако не являются единственной инстанцией. Кстати, украинскую гречку сейчас тоже начинают относить к дорогим крупам из-за ее подорожания.

Поэтому заменить эти каши можно более бюджетным пшеном, ячневой крупой, пшеничной и любой доступной для вас. Ведь все они содержат примерно один набор микроэлементов. Обращайте внимание на бобовые.

Не нивелируйте питательность бобовых (фото: Freepik)

Чем заменить овощи?

Вы можете удивиться тому, что овощи следует заменять. Однако зимой они становятся в разы дороже и не имеют много пользы из-за того, что выращенные не в сезон. Обратите внимание на местные зимние заготовки. Да, речь о консервации.

Но лучше потреблять квашеную капусту, морковь, помидоры и огурцы. Они богаты витаминами, в то время как соленые овощи лишены такой пользы.

Популярный батат вполне можно заменить картофелем. Семена чиа заменяйте на привычный для Украины лен. Что касается авокадо, то его польза состоит в большом количестве жиров. Поэтому могут заменить любые продукты с аналогичными жирами.

Зимой свежие овощи могут подскочить в цене (фото: Freepik)

Не забывайте, что в распространении какого-либо продукта не последнюю роль играет маркетинг. Поэтому не ведитесь на уловки производителей, а делайте выбор самостоятельно со всеми "за" и "против".