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З чим смажену картоплю категорично не можна їсти

Середа 20 березня 2024 08:30
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З чим смажену картоплю категорично не можна їсти Фото: З чим не можна їсти смажену картоплю (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Смажена картопля становить значне навантаження на травну систему, навіть сама по собі.

З чим її категорично не можна їсти, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані дані з сайтів FCA, Health.

З чим не можна поєднувати картоплю

Додавши до цієї страви хліб зі шматком свинини, це може призвести до серйозного збою в роботі шлунку.

Шлунок не зможе ефективно перетравити їжу і почне виділяти більше шлункового соку, що може пошкодити слизову оболонку.

Споживання смаженої картоплі разом з помідорами може також викликати проблеми, оскільки помідори ускладнюють засвоєння крохмалю.

Крім того, смажену картоплю не рекомендується запивати алкоголем, оскільки це може негативно вплинути на нирки.

Крохмаль, який також є в картоплі, категорично забороняється поєднувати з кислими продуктами. Це дуже сильно заважає процесу засвоєння крохмалю, тому одразу відмовтесь від ідеї подавати до столу смажену картоплю разом з квашеними овочами.

Чому картоплю не можна поєднувати з м'ясом?

Шлунок має переварювати одночасно білки, жири і вуглеводи, а це складне завдання.

До речі, вживання смаженої картоплі може стати проблемою для травної системи, оскільки викликає тяжкість та дискомфорт у шлунку. Сіль, яку додають у смажену картоплю, є приводом для підвищення артеріального тиску та збоїв у роботі серцевого м'яза.

Читайте також, кому не можна їсти смажену картоплю і чому.

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