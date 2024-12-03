Як прикрасити дім до Різдва без встановлення ялинки: ідеї для новорічного декору

Світлодіодні гірлянди

Світлодіодні гірлянди - один із найпопулярніших варіантів святкового декору. Їх можна використовувати для прикрашання вікон, дверей, полиць, а також для створення атмосферних акцентів у кімнатах.

Світлодіодні гірлянди - популярна прикраса оселі (фото: Freepik)

Розмістіть гірлянди у формі зірок або сніжинок на стінах або натягніть їх у вигляді дощику для вікон, щоб додати більше блиску та настрою. Проте переконайтеся, що при цьому дотримуються правила безпеки.

Різдвяні вінки на дверях

Вінок на двері - це чудовий спосіб привітати гостей та прикрасити оселю до свят. Ви можете обрати класичний вінок із ялинових гілок або створити власний за допомогою сухих квітів, шишок, ягід або навіть бантиків.

Різдвяний вінок можна зробити з різних матеріалів (фото: Freepik)

Вінки, зроблені вручну, додають особливого затишку і можуть бути чудовим акцентом на вході.

Декоративні сніжинки та фігурки

Для створення зимової атмосфери можна використовувати різноманітні декоративні сніжинки, які можна повісити на стіни або підвісити до стелі.

Декоративні новорічні елементи створюють святкову атмосферу (фото: Freepik)

Декоративні фігурки оленів, сніговиків або ангелів також додають святкового настрою. Такі елементи можна розмістити на полицях, камінній полиці або в рамках на стінах.

Візерунки на вікнах

Прикрасити оселю до свят можна не лише святковими іграшками та гірляндами. На вікнах можна створити ефект морозного візерунка або снігу, використовуючи спеціальні спреї. Або ж можна наклеїти святкові двосторонні наліпки.

Новорічні шкарпетки

Дарувати подарунок на Різдво або Новий рік можна, заховавши презенти в великі новорічні шкарпетки. Для цього святкові шкарпетки для подарунків потрібно розвісити на каміні, шафі або на стіні.

Подарунки можна ховати в святкові шкарпетки (фото: Freepik)

Ароматичні композиції

Для створення затишної атмосфери важливо також подумати про запахи. Можна використовувати ароматні олії, які розповсюджують запахи кориці, апельсина, ялинки чи імбиру.

Апельсин та кориця - популярні святкові аромати (фото: Freepik)

Різдвяні аромати допоможуть створити відчуття свята, навіть якщо у вас немає святкового дерева.

Новорічний текстиль

Симпатичні подушки з новорічними принтами, теплі пледи, скатертини та серветки допоможуть створити святкову атмосферу в кожному куточку вашого дому.

Використовуйте текстиль у класичних червоних, зелених, білих кольорах або в кольорах золота та срібла для більшої елегантності.

Свічки та свічники

Свічки - це один з найбільш атмосферних елементів декору. Вони створюють м’яке, тепле світло, яке робить будь-яку кімнату святковою.

Свічки допомагають створити затишну атмосферу свят (фото: Freepik)

Крім цього, можна використати ароматизовані свічки з новорічними запахами кориці, ванілі чи сосни. Оригінальні свічники або свічки у вигляді ялинок або зірок стануть чудовим доповненням до святкового інтер’єру.

Міні-дерева та кімнатні рослини

Якщо ви не хочете ставити велику ялинку, можна обрати міні-дерева, наприклад, карликову ялинку чи сосну. Вони чудово вписуються в інтер’єр і не займають багато місця.Також можна прикрасити звичайні кімнатні рослини, додавши їм святкові елементи, такі як маленькі кульки або банти.

Традиційні декоративні елементи

Для додаткового декору можна використовувати різдвяні тематичні елементи, як-от солом'яний "павук", дідух, різдвяна зірка.

Різдвяний павук (фото: wikipedia.org, користувач Riwnodennyk)

Ці елементи можна розташувати на полицях, столі або ж, як в випадку з "павуком", підвісити під стелю.