Чим полити огірки, щоб росли, "як на дріжджах": секрет від вмілої городниці (відео)

Що покласти у ямку при посадці розсади

Перед висадкою ґрунт треба підживити перегноєм. Грядки найкраще робити на відстані 95 см, а між кущами залишати 70 см.

"Це якраз така відстань, при якій є гарне провітрювання. Інакше, якщо будуть загущенні посадки, то чіплятимуться хвороби", - пояснює городниця.

Перед висадкою розсади грядки треба добре полити теплою водою, а тоді у ямки покласти лушпиння з цибулі і 1 ст. л. золи.

"Це потрібно для насичення ґрунту. У золі є понад 20 відсотків калію та майже вся таблиця Менделєєва. Якщо ґрунт насичений калієм, то рослини добре протистоять хворобам та всім коливанням температури", - пояснює городниця.

Цибулиння також багате на макро- і мікроелементи, а головне, воно допомагає боротися зі шкідниками.

Чим поливати огірки

Через 7-10 днів, коли огірки добре приживуться, то можна вже їх поливати спеціальним розчином.

Для цього треба 10-літрове відро на половину заповнити кропивою, залити водою та залишити на трохи, щоб зелень почала бродила. Також треба розвести курячий послід. Заповнити ним на 1/3 десятилітрове відро, а решту долити води й також залишають бродити.

"Потім на 10 літрів води треба взяти пів літра зеленого настрою і стільки ж настою з курячого посліду. Усе це змішати разом і полити огірки - по пів літра під кожен кущик. Це лише початок догляду за огірками, а далі ще буде кропітка робота", - каже господиня.