Чем полить огурцы, чтобы росли, "как на дрожжах": секрет от умелой огородницы (видео)

Что положить в ямку при посадке рассады

Перед высадкой почву нужно подкормить перегноем. Грядки лучше делать на расстоянии 95 см, а между кустами оставлять 70 см.

"Это как раз такое расстояние, при котором есть хорошее проветривание. Иначе, если будут загущенные посадки, то будут цепляться болезни", - объясняет огородница.

Перед высадкой рассады в грядки нужно хорошо полить теплой водой, а затем в ямки положить шелуху из лука и 1 ст. л. пепла.

"Это нужно для насыщения почвы. В золе есть более 20 процентов калия и почти вся таблица Менделеева. Если почва насыщена калием, то растения хорошо противостоят болезням и всем колебаниям температуры", - объясняет огородница.

Луковица также богата макро- и микроэлементами, а главное, она помогает бороться с вредителями.

Чем поливать огурцы

Через 7-10 дней, когда огурцы хорошо приживутся, можно уже их поливать специальным раствором.

Для этого нужно 10-литровое ведро на половину заполнить крапивой, залить водой и оставить, чтобы зелень начала бродить. Также нужно развести куриный помет. Заполнить им на 1/3 ведро на 10 л, а остальные долить воды и также оставить это бродить.

"Потом на 10 литров воды надо взять пол литра зеленого настоя и столько же настоя из куриного помета. Все это смешать вместе и полить огурцы - по пол литра под каждый куст. Это только начало ухода за огурцами, а дальше еще будет кропотливая работа", - говорит хозяйка.