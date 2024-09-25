З чим поєднувати леопардовий принт восени 2024 року: ідеї стильних образів

Коричневий

Леопардовий принт відмінно поєднується з речами а аксесуарами коричневого відтінку. Надягайте ультракоротку спідницю в принті лео, коричневий светр і шкіряну куртку з ефектом зістареної та потертої шкіри. Доповнять лук високі чоботи та мініатюрна сумка.

Коричневий та лео (фото: instagram.com/sabinasocol)

Леопардовий принт та коричнева сумка (фото: instagram.com/lenafarl)

Червоний

Досить незвичне, але стильне поєднання. Головне правило - не переборщити: це може бути сукня з тваринним принтом і сумка червоного кольору або джинси з лео і взуття яскраво-червоного відтінку.

Червоний та леопардовий принт (фото: instagram.com/sobalera)

Прикрасьте сірі будні (фото: instagram.com/annelauremais)

Чорний

Найстильніше поєднання - чорний та лео. Для стильного осіннього луку придивіться коротку чорну сукню з трикотажу, а зверху накиньте пальто з тваринним принтом. Доповнять образ взуття та аксесуари чорного відтінку. Або це може бути класичний брючний костюм, який можна розбавити сумкою з тваринним принтом.

Чорний та леопардовий принт (фото: instagram.com/annelauremais)

Лео та чорний (фото: instagram.com/sidselalling)

Кремовий

Світлий кремовий відтінок чудово поєднується з леопардовим принтом. Це може бути стильний кежуал-лук на кожен день: джинси з хижими мотивами, бежевий лонгслів, замшеві черевики на шнурівці та мініатюрна сумка. Або офісний образ, що складається з кремового жилета, широких штанів палацо і акцентної деталі - сумки з леопардовим принтом.

Лео та кремовий відтінок (фото: instagram.com/lenafarl)

Ще один варіант на осінь (фото: instagram.com/theannaedit)

Сірий

Цей колір досить універсальний, однак із тваринним принтом він здатний заграти новими фарбами. Це може бути укорочений лонгслів і спідниця з принтом лео або сірий светр, поверх якого можна одягнути верхній одяг з тваринним принтом.

Стильний лук на осінь 2024 (фото: instagram.com/sobalera)