З чим поєднувати леопардовий принт восени 2024 року: ідеї стильних образів

Тваринні принти мають непідвладну часу привабливістю, яка, здається, ніколи не вийде з моди. З'явившись у світі високої моди в середині XX століття, леопардовий принт залишається символом вишуканості та гламуру. У новому сезоні можна побачити не тільки одяг з таким забарвленням, але й взуття та аксесуари.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, з якими кольорами найкраще поєднувати цей принт, щоб виглядати стильно та виділятися із сірої маси.
Леопардовий принт відмінно поєднується з речами а аксесуарами коричневого відтінку. Надягайте ультракоротку спідницю в принті лео, коричневий светр і шкіряну куртку з ефектом зістареної та потертої шкіри. Доповнять лук високі чоботи та мініатюрна сумка.
Коричневий та лео (фото: instagram.com/sabinasocol)
Леопардовий принт та коричнева сумка (фото: instagram.com/lenafarl)
Досить незвичне, але стильне поєднання. Головне правило - не переборщити: це може бути сукня з тваринним принтом і сумка червоного кольору або джинси з лео і взуття яскраво-червоного відтінку.
Червоний та леопардовий принт (фото: instagram.com/sobalera)
Прикрасьте сірі будні (фото: instagram.com/annelauremais)
Найстильніше поєднання - чорний та лео. Для стильного осіннього луку придивіться коротку чорну сукню з трикотажу, а зверху накиньте пальто з тваринним принтом. Доповнять образ взуття та аксесуари чорного відтінку. Або це може бути класичний брючний костюм, який можна розбавити сумкою з тваринним принтом.
Чорний та леопардовий принт (фото: instagram.com/annelauremais)
Лео та чорний (фото: instagram.com/sidselalling)
Світлий кремовий відтінок чудово поєднується з леопардовим принтом. Це може бути стильний кежуал-лук на кожен день: джинси з хижими мотивами, бежевий лонгслів, замшеві черевики на шнурівці та мініатюрна сумка. Або офісний образ, що складається з кремового жилета, широких штанів палацо і акцентної деталі - сумки з леопардовим принтом.
Лео та кремовий відтінок (фото: instagram.com/lenafarl)
Ще один варіант на осінь (фото: instagram.com/theannaedit)
Цей колір досить універсальний, однак із тваринним принтом він здатний заграти новими фарбами. Це може бути укорочений лонгслів і спідниця з принтом лео або сірий светр, поверх якого можна одягнути верхній одяг з тваринним принтом.
Стильний лук на осінь 2024 (фото: instagram.com/sobalera)
Раніше ми розповіли, який принт поступово витісняє леопард із трендів.
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Sabina Socol, Leena Farouil, Valeria, Adenorah, Sidsel Alling, Anna.