Чем почистить деревянную мебель, чтобы не испортить поверхность
Деревянная мебель - это настоящее украшение интерьера, но она также нуждается в регулярном уходе. Проблема заключается в том, что дерево - довольно уязвимый к агрессивным методам чистки материал. Как бережно, но тщательно отчистить мебель из дерева от пыли, грязи и жира?
РБК-Украина (проект Styler) раскрывает тайны эффективного и безопасного ухода за деревянной мебелью.
Почему важно ухаживать за деревянной мебелью?
Дерево - это натуральный материал, который чувствителен к воздействию внешней среды, в частности к пыли, грязи, влаге и температурным изменениям. Неправильная или нерегулярная очистка может привести к потере блеска, появлению пятен, царапин и даже деформациям.
Поэтому важно регулярно и правильно ухаживать за деревянной мебелью, чтобы она служила вам долго и оставалась привлекательной.
Основные принципы ухода за деревянной мебелью
Определите тип обработки:
- Масляная обработка. Используйте смесь вареного льняного масла и скипидара в равных пропорциях для поддержания блеска и защиты. Наносите средство дважды в год.
- Восковое и лаковое покрытие. Для полировки используйте специальные полирольные средства и салфетки. Воск замаскирует царапины, но требует тщательного растирания.
- Окрашенная поверхность. Для очищения используйте пылесос с насадкой-щеткой.
Очистка от пыли:
- Протирайте пыль мягкой сухой хлопковой тканью.
- Можно использовать антистатические средства для предотвращения повторного оседания пыли.
Отделка лакированной мебели:
- Протирайте мягкой полиролевой салфеткой или репейным маслом.
- Наносите только влажную, а не мокрую ткань во избежание повреждения древесины.
Как очистить деревянные кухонные шкафы от жира и грязи
Уксус, масло и вода для очистки деревянных шкафов
- Смешайте 2 столовых ложки оливкового масла, 5 столовых ложек белого уксуса и 2 стакана теплой воды в пульверизаторе.
- Хорошо встряхните и распылите на дверцы и ручки шкафов.
- Мягкой тряпкой начните очищать грязь. Уксус помогает удалить налет, а оливковое масло придает блеск.
- Закончите промывкой теплой водой и высушите чистой тряпкой.
50/50 раствор уксуса и воды
- Смешайте уксус и тёплую воду в пульверизаторе в соотношении 1:1.
- Распылите раствор на деревянные шкафы, дайте постоять 3-5 минут, а затем протирайте мягкой тканью.
- Если это не помогает, добавьте чайную ложку моющего средства и повторите процедуру.
- Промойте теплой водой и высушите.
Домашний супер-очиститель: сода и растительное масло
- Смешайте 1/2 стакана растительного масла и 1 стакан соды до образования пасты.
- Нанесите пасту на шкафчики и ручки.
- Оставьте на 4 минуты, а затем удалите с помощью влажной мягкой тряпки.
- Вымойте с моющим средством и теплой водой. Высушите.
Уксус и соль для удаления стойких пятен
- Смешайте уксус и соль в соотношении 1:1 до образования пасты.
- Нанесите пасту на проблемный участок, оставьте на несколько минут, затем аккуратно почистите мягкой щеткой.
- Промойте влажной тканью и высушите.
Очистка деревянных шкафов обычной зубной пастой
- Смешайте 1 стакан воды, чайную ложку белой зубной пасты и 2 столовые ложки соды.
- Хорошо размешайте и нанесите на шкафы с помощью губки.
- Промойте влажной тканью до полного удаления остатков.
Меры предосторожности при очистке деревянной мебели
При уходе за деревянной мебелью важно соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы избежать повреждений:
Избегайте абразивных средств и жестких щеток: они могут поцарапать поверхность и испортить мебель.
Не используйте мыльные растворы для полированных поверхностей: это может оставить разводы и заставить померкнуть лак.
Не применяйте полироль на мебели без лакового покрытия: это может привести к неравномерному покрытию.
Регулярно ухаживайте, а не от случая к случаю: регулярная очистка предотвращает накопление грязи и пятен.
Будьте осторожны с влагой: не оставляйте влагу на мебели, это может привести к гниению и трещинам.
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При написании материала использовались следующие источники: издания One Crazy House, Bob Vila, DIY Joy.