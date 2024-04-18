Чим підживити ожину навесні, щоб зібрати багато великих ягід

Що треба знати про підживлення ожини

Органічні добрива

Використання органічних добрив, таких як перегній, компост або органічні мінеральні добрива, може забезпечити ожину необхідними поживними речовинами на весну. Вони допоможуть підтримати здоровий ріст і розвиток рослин.

Мульчування

Покривання ґрунту під ожину мульчою, такою як солома, сіно або кора дерев, допоможе утримувати вологу в ґрунті, запобігає росту бур'янів і поживить ґрунт при розкладанні мульчі.

Мінеральні добрива

Якщо у вас є необхідність, можна також використовувати мінеральні добрива, спеціально розроблені для ягідних культур. Важливо слідкувати за дозуванням, оскільки перевищення добрив може бути шкідливим для рослин.

Органічні методи

Використання органічних методів, таких як внесення зеленої добриви, відкриття старого компосту або вирощування рослин-накопичувачів азоту, таких як горох, також може допомогти підживити ожину весною.

Полив

Регулярний полив також дуже важливий для ожини весною, особливо у періоди сухого та спекотного погоди. Вода допоможе рослинам зберегти силу та підтримати активний ріст.

Обираючи метод підживлення ожини, варто враховувати специфіку вашого ґрунту, кліматичні умови та потреби конкретного сорту ожини.