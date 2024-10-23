З чим носити джинси восени та взимку: блогерка показала 7 стильних образів на кожен день

Джинси - універсальний одяг на кожен день. З штанами з деніму можна скласти лук як на ділову зустріч, так і на святковий захід чи прогулянку з дитиною у парку.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку Anouk Yve розповідає, з чим поєднувати джинси восени та взимку 2024-2025, щоб виглядати стильно.
У тренді - total denim look. Стилізувати можна сорочки та куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній кольоровій гамі, щоб образ був ефектним.
Для стильного луку блогерка вибрала джинси прямого крою блакитного відтінку та в тон до них сорочку, яку вона заправила у штани. Щоб зробити багатошаровий образ, під сорочку вона одягла бежевий светр із блискавкою на горловині. Завершували образ трендові ботильйони із замші на невеликому підборі, а також коричнева сумка.
Образ на кожен день (фото: instagram.com/anoukyve)
Для стильного образу надягайте темно-сині штани з деніму. Доповніть їх базовою футболкою та піджаком. Для прохолодніших осінніх і зимових днів зверху накиньте пальто, а завершать лук ботильйони з вузькими носками та сумка в тон до них.
Лук на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)
Для зимового образу пригляньте довгу дублянку. Її можна носити із джинсами прямого крою, білою сорочкою та взуттям на підборах. Доповніть образ місткою сумкою та аксесуарами.
Лук на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)
Восени можна поекспериментувати з образами і з одними джинсами носити різний верхній одяг. І якщо ви хочете бути в тренді - зверніть увагу на коричневе пальто із поясом. Доповніть його синіми штанами з деніму та закритими лоферами із замші.
Образ на холодну осінь (фото: instagram.com/anoukyve)
Щоб створити ошатний образ, надягайте вузькі джинси, білий джемпер та високі чоботи з вузьким носком. Доповнити лук можна світло-бежевим палантином, недбало накинутим на плечі, та прикрасами.
Образ для виходу у світ (фото: instagram.com/anoukyve)
Для стильного осіннього луку одягайте штани з деніму насиченого синього відтінку, бежевий лонгслів та куртку-бомбер у стилі оверсайз. Доповніть образ замшевими лоферами та місткою сумкою.
Образ на осінь 2024 року (фото: instagram.com/anoukyve)
Також у гардероб можна додати варіант із широкими джинсами. Надягайте їх із гольфом-водолазкою та укороченим піджаком букле. Завершать образ трендові балетки, які у прохолодніші дні можна замінити грубими черевиками. Зверху накиньте пальто чи теплий пуховик.
Образ в офіс або на зустріч (фото: instagram.com/anoukyve)
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