Чим небезпечний целюліт і як його прибрати? Відповідь лікаря

За статистикою наявність целюліту спостерігають у 80-90% жінок, що є цілком нормальним. З медичної точки зору, целюліт є цілком безпечним для здоров'я. Єдине, чим він заважає - це канони краси у суспільстві.
Сімейний лікар Володимир Голокоз розповідає, чи може бути целюліт небезпечним і як його самостійно позбавитися.
Целюліт - це особливість шкіри, обумовлена змінами підшкірно-жирової клітковини. Ззовні він має вигляд апельсинової кірки.
Варто відразу пояснити, що целюліт - це не хвороба, його не потрібно лікувати. Це природний стан шкіри. Частіше його спостерігають у жінок, оскільки вони мають вищий процент жиру в тілі, на відміну від чоловіків.
Целюліт зароджується аж у третьому шарі шкіри. Там формуються жирові стовпці, які збільшуються та тиснуть на верхні шари шкіри, роблячи її рельєфною. Це відбувається шляхом руйнації колагену.
Лікар наголошує, що наявність целюліту - це не дерматологічна чи якась інша проблема. Це комплекс порушень у системі мікроциркуляції, надлишку підшкірної жирової тканини, пошкодження колагенових клітин тощо. Тому й діяти потрібно саме на ці чинники.
Основними причинами для появи целюліту є:
Целюліт виникає через систему порушень (фото: Freepik)
Силові тренування
Це основа боротьби з целюлітом. Оскільки підшкірна жирова тканина лежить над м'язами, то нетренованість і слабкість цих м'язів лише посилюють ефект "апельсинової кірки".
Для більшої ефективності додавайте до тренувань вправи на м'язи сідниць і ніг.
Дефіцит калорій
Целюліт - це надлишок жиру. А без дефіциту калорій і нормалізації харчування позбутися зайвого точно не вдасться. Уріжте раціон на 10-20% калорій.
Окремо лікар радить звернути увагу на насичення раціону білками, які синтезують колаген, і споживати якомога менше цукру. Для швидшого відновлення колагену його можна приймати в капсулах разом із вітаміном С.
Масаж і терапії
Масаж буде корисним для стимулювання циркуляції крові та лімфи в тілі. Вони розпалять процес знищення жиру та пришвидшать зникнення целюліту. Але варто розуміти, що від одного сеансу толку майже не буде.
Серед інших способів з області спа виділяють термотерапію. Різноманітні сауни, гаряче обгортування тощо сприяють циркуляції крові та релаксації гладкої мускулатури у стінках судин.
Також целюліт можна видалити механічно, але це на випадок запущеності ситуації. Набагато краще позбутися його природним шляхом у комплексі всіх вище згаданих порад.
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