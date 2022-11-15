Чем опасен целлюлит и как его убрать? Ответ врача

Что такое целлюлит?

Целлюлит - это особенность кожи, обусловленная изменениями подкожно-жировой клетчатки. Снаружи он выглядит как апельсиновая корка.

Следует сразу объяснить, что целлюлит - это не болезнь, его не нужно лечить. Это естественное состояние кожи. Чаще его наблюдают у женщин, поскольку они имеют более высокий процент жира в теле, в отличие от мужчин.

Целлюлит зарождается аж в третьем слое кожи. Там формируются жировые столбцы, увеличивающиеся и давящие на верхние слои кожи, делая ее рельефной. Это происходит путём разрушения коллагена.

Врач отмечает, что наличие целлюлита - это не дерматологическая или какая-либо другая проблема. Это комплекс нарушений в системе микроциркуляции, избытка подкожной жировой ткани, повреждения коллагеновых клеток и т.д. Потому и действовать нужно именно на эти факторы.

Почему возникает целлюлит?

Основными причинами для появления целлюлита являются:

малоподвижный образ жизни

курение

генетическая предрасположенность

гормональный сбой

особенности кожи

неправильное питание с избытком сахаров

Целлюлит возникает из-за системы нарушений (фото: Freepik)

Как избавиться от целлюлита?

Силовые тренировки

Это основа борьбы с целлюлитом. Поскольку подкожная жировая ткань лежит над мышцами, то нетренированность и слабость этих мышц лишь усиливают эффект "апельсиновой корки".

Для большей эффективности добавляйте к тренировкам упражнения на ягодичные мышцы и ног.

Дефицит калорий

Целлюлит - это избыток жира. А без дефицита калорий и нормализации питания избавиться от лишнего точно не удастся. Урежьте рацион на 10-20% калорий.

Отдельно врач советует обратить внимание на насыщение рациона синтезирующими коллаген белками и потреблять как можно меньше сахара. Для более быстрого восстановления коллагена его можно принимать в капсулах вместе с витамином С.

Массаж и терапии

Массаж будет полезен для стимулирования циркуляции крови и лимфы в теле. Они разожгут процесс уничтожения жира и ускорят исчезновение целлюлита. Но следует понимать, что от одного сеанса толка почти не будет.

Среди других способов из области спа выделяют термотерапию. Разнообразные сауны, горячее обертывание способствуют циркуляции крови и релаксации гладкой мускулатуры в стенках сосудов.

Также целлюлит можно удалить механически, но это на случай запущенности ситуации. Гораздо лучше избавиться от его естественным путем в комплексе всех выше упомянутых советов.