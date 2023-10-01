Чим найкраще колоти волоські горіхи

Скористайтеся ножем або молотком

Волоські горіхи можна легко розколювати ножем. Просуньте лезо в отвір між шкаралупами і трохи переверніть його. Так отримаєте дві половинки горіха і при цьому ядро буде цілісним. Але з цим методом треба бути вкрай обережним, аби не поранитись ножем.

Також можна розчавити горіхи молотком. Загорніть їх у кухонний рушник, покладіть на дерев'яну дошку та злегка вдарте молотком. Так шкаралупа не розлетиться у всі сторони. Не варто бити сильно, аби не розчавити ядро.

Термічно обробіть горіхи

Замочіть горіхи в кип'ятку, а тоді залиште, щоб охолонули. Після цієї процедури лушпиння можна буде розколоти виделкою.

Також горіхи можна нагріти у мікрохвильовій печі або духовці протягом 15-20 хвилин, а тоді охолодити. Після цього шкаралупа стає крихкою і її легко можна буде розчавити навіть руками.

Або ж на пів години замочіть горіхи в розчині з 2 ст. л. солі та літри води. Розкладіть на тканині, щоб вони висохли, а потім розколіть шкаралупу ножем.

Метод заморожування

Покладіть волоські горіхи в пакет для заморозки та закрийте. Помістіть його у морозилку на кілька годин. Вода, яка міститься в горіхах і їх шкаралупі, замерзає. Під час замерзання вода розширюється, тому шкаралупа розколюється.

Цей метод добре підходить для волоських горіхів, які надалі плануєте використовувати для випічки. Розширення та звуження води всередині горіхів призводить до того, що ядра стають трохи м’якими на смак. Якщо ж плануєте відразу їх їсти, то потрібно попередньо обсмажити.

Скористайтесь часникодавкою

Часникодавки прекрасно підходять для того, щоб розколювати горіхи. Перевагою цього методу є те, що шкаралупа не розлітається навкруги. Єдине, що якщо горіхи надто великі, то вони можуть не поміститись у часникодавку. Цей метод добре годиться для колення фісташок.

Як швидко колоти горіхи (скриншот)

Дверна петля

Цей метод багато хто знає ще з дитинства. Ним добре колоти горіхи із дуже міцною шкаралупою. Аби не пошкодити двері, заверніть горіх у кухонний рушник, помістіть його у петлі між косяком і дверима. А тоді придавіть дверима, аж поки не почуєте хрускіт.

Також можна спробувати розколоти горіхи руками. Для цього треба взяти два у долоню і сильно стиснути. Але цей метод найненадійніший, оскільки можна поранитись. Ним доцільно скористатись, коли геть нічого нема під руками.