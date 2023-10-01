Чем лучше колоть грецкие орехи

Воспользуйтесь ножом или молотком

Грецкие орехи можно легко раскалывать ножом. Просуньте лезвие в отверстие между скорлупами и немного переверните его. Так получите две половинки ореха и при этом ядро будет цельным. Но с этим методом нужно быть очень осторожным, чтобы не пораниться ножом.

Также можно раздавить орехи молотком. Заверните их в кухонное полотенце, положите на деревянную доску и слегка ударьте молотком. Так скорлупа не разлетится во все стороны. Не стоит бить сильно, чтобы не раздавить ядро.

Термически обработайте орехи

Замочите орехи в кипятке, затем оставьте, чтобы остыли. После этой процедуры шелуху можно будет расколоть вилкой.

Также орехи можно нагреть в микроволновке или духовке в течение 15-20 минут, а затем охладить. После этого скорлупа становится хрупкой и ее легко можно будет раздавить даже руками.

Или же на пол часа замочите орехи в растворе из 2 ст. л. соли и литра воды. Разложите на ткани, чтобы они высохли, а затем расколите скорлупу ножом.

Метод замораживания

Положите грецкие орехи в пакет для заморозки и закройте. Поместите его в морозилку на несколько часов. Вода, содержащаяся в орехах и их скорлупе, замерзает. При замерзании вода расширяется, поэтому скорлупа раскалывается.

Этот метод хорошо подходит для грецких орехов, которые в дальнейшем планируете использовать для выпечки. Расширение и сужение воды внутри орехов приводит к тому, что ядра становятся более мягкими по вкусу. Если же планируете сразу их есть, нужно предварительно обжарить.

Воспользуйтесь чеснокодавкой

Чеснокодавки прекрасно подходят для того, чтобы раскалывать орехи. Преимуществом этого метода есть то, что скорлупа не разлетается вокруг. Единственное что, если орехи слишком большие, то они могут не поместиться в чеснокодавку. Этот метод хорошо подходит для фисташек.

Как быстро колоть орехи (скриншот)

Дверная петля

Этот метод многие знают еще с детства. Им хорошо колоть орехи с очень крепкой скорлупой. Чтобы не повредить дверь, заверните орех в кухонное полотенце, поместите его в петлю между косяком и дверью. А потом придавите дверью, пока не услышите хруст.

Также можно попытаться расколоть орехи руками. Для этого нужно взять два в ладонь и сильно сжать. Но этот метод самый ненадежный, потому что можно раниться. Им целесообразно воспользоваться, когда ничего нет под руками.