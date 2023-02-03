Чим можна замінити каву зранку: ці напої стануть корисною альтернативою

Цикорій

За словами експерта, він взагалі не містить кофеїну. Загалом корінь цикорію обсмажують, подрібнюють і міксують з іншими травами. Смак цикорію дуже наближений до смаку кави, але не містить кофеїну.

"Я раджу купувати саме рідкий згущений цикорій у склі. Він хімічно чистіше гранульованого", - йдеться у повідомленні.

Також плюс цикорію в тому, що він є багатим джерелом інуліну - розчинної клітковини, що сприяє зростанню корисних бактерій у кишечнику.

Кероб

Такий напій теж не містить кофеїну. Загалом, плоди ріжкового дерева сушать або смажать, а потім подрібнюють на порошок. Його використовують як замінник шоколаду, какао та цукру, тому додають у випічку та десерти.

Кероб багатий на вітаміни А і В, містить залізо і білок. Сирий кероб має солодкий смак, використовується як підсолоджувач та загусник. Обсмажений має яскравий шоколадний відтінок і аромат. З нього готують гарячі напої, які замінюють какао та каву.

Мака

Нутриціолог каже, що мака використовується в харчових і медичних цілях. Вона стимулює роботу мозку, підвищує настрій, витривалість, надає сил та енергії.

Мака багата вітамінами В, С та Е, кальцієм, цинком, залізом, магнієм, фосфором та амінокислотами. До того ж вона знімає спазми, стрес та занепокоєння.

Такий напій не містить кофеїну та чудово поєднується з корицею, ваніллю, какао та кокосом.

"Всі наші харчові звички - лише звички. Їх можна і потрібно міняти. Замінювати одні ритуали іншими, не менш смачними, але кориснішими", - додала дієтолог.

Натуральне какао

Кофеїн і теобромін, які є в какао-бобах стимулюють серцеву діяльність, розширюють судини серця та мозку, покращують концентрацію уваги.

Ще один мікроелемент, який знаходиться в какао - анандамід. Саме він відповідає за відчуття ейфорії та активізує ендорфіни. До того ж напій добре знімає напругу і прискорює відновлення м'язів після виснажливих тренувань.

Важливо обирати саме натуральне какао з насиченим коричневим кольором, однорідна маса і жирність якого близько 15%.