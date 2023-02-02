Чим можна захистити шкіру в холодні дні: ці засоби врятують від сухості та подразнень

Як шкіра реагує на холод

Взимку шкіра реагує на перепади температур із різних причин. І холодне повітря може завдати чимало проблем.

Основні причини:

Підвищена чутливість до холоду

Різкі перепади температур, коли ми переходимо з приміщення на вулицю і навпаки

Сухе повітря у приміщенні через обігрівачі

Найпоширеніші симптоми таких реакцій шкіри - сухість, свербіж та лущення шкіри.

Як пояснюють у Центрі громадського здоров'я, взимку, коли температура повітря та рівень вологості різко падають, можуть з'являтися й ознаки ксерозу – сухої шкіри.

Основні симптоми:

Відчуття, ніби шкіра стягнута, особливо після душу чи плавання.

Шкіра груба на дотик

Свербіж

Лущення шкіри

З'являються тріщини, які можуть навіть кровоточити

Почервоніння

"Якщо суху шкіру не доглядати, це може призвести до атопічного дерматиту (екземи) або інфекцій. Коли суха шкіра тріскається, бактерії можуть проникати в рану і викликати запалення", - попереджають дерматологи.

Чим можна допомогти шкірі взимку

Очищення особи. Вибирайте ті засоби, які мають маркування "зволожуючі" або "м'які". Уникайте косметики, що містять спирт. Це пересушує шкіру ще більше.

Очищення тіла. Тілу також потрібно більше догляду. Шукайте засоби у формі крем-гелю чи мусу. Чим більше кремоподібну консистенцію має засіб – тим краще. Найкраще вибирати продукти без ароматизаторів (з маркуванням fragrance free). Якщо у вас екзема, то вазелін, олія ші, силікон серед інгредієнтів дуже допоможуть. Також корисними будуть мінеральні олії та ланолін.

Зволоження для обличчя. Засіб для обличчя потрібно підбирати залежно від стану та типу шкіри. Варто враховувати, що не всі зволожуючі засоби для обличчя підходять для використання взимку.

За рекомендацією Американської академії дерматології (ADD), потрібно звернути увагу на олію жожоба та молочну кислоту в інгредієнтах. Якщо є сумніви, чи підходить вам той, чи інший інгредієнт у косметологічному засобі – варто проконсультуватися з дерматологом.

Зволоження для тіла. Фахівці рекомендують вибирати засоби у тюбиках, а не у пляшечках. Такі креми мають щільнішу структуру і краще зволожують.

На зимовий період варто утриматися або скоротити об'єм використання засобів із гліколевою та саліциловою кислотами, а також ретинолом. Якщо це неможливо, варто проконсультуватися з дерматологом, які засоби краще допоможуть підтримати шкіру в зимовий час.

Крем від сонця. Не дивуйтеся, але взимку він вашій шкірі також необхідний. Рівень захисту – SPF не нижче 30.

Як ще потрібно захищати шкіру взимку

Закривайте відкриті ділянки тіла в холодну та вітряну погоду. Носіть шапки, шарфи та рукавички.

Одягайте гумові рукавички, коли миєте посуд або прибираєте. Особливо якщо ви використовуєте жорсткі миючі засоби.

Користуйтеся зволожуючим кремом. Підберіть засіб разом із фахівцем – який підійде саме вам. Особливо, якщо у вас є додаткові проблеми, наприклад, акне.

Використовуйте гель для душу зі зволожуючими компонентами.

У приміщення використовуйте зволожувач повітря взимку.

Мийтеся не гарячою водою, а теплою.

Після душу не витирайте рушником, не тріть тіло, а акуратно промокніть шкіру.

Коли варто звернутися до лікаря