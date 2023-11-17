З чим не можна приймати вітамін D, щоб не втратити користь від нього: поради ендокринолога

Восени і взимку у багатьох українців виникає дефіцит вітаміну D. Дехто починає його приймати у вигляді препаратів. Але якщо його неправильно поєднувати з іншими вітамінами, користі з цього не буде.

Про те, з чим не можна приймати вітамін D, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ендокринолога Ольги Риженко в Instagram .

Чим корисний вітамін D

"З приходом осені сонячних днів стало менше і в більшості випадків ми працюємо чи навчаємось в закритих приміщеннях. Все частіше відмічається схильність до вірусних захворювань, постійна втома чи поганий настрій. А це дзвіночки дефіциту вітаміну D", - каже лікар.

Вона додає, що користь вітаміну D важко переоцінити, адже він важливий для роботи щитоподібної залози, репродуктивної системи, кишківника та шкіри.

"За даними досліджень, він здатен запобігти ламкості кісток у зрілому віці, депресії і навіть онкологічним хворобам. Але користь від вітаміну D може дорівнювати нулю, якщо його приймати з вітамінами, що нейтралізують його дію", - застерігає Риженко.

Як розпізнати дефіцит вітаміну D (фото: perlahelsa.ua)

З чим не можна поєднувати вітамін D

Вітамін D не можна поєднувати в один прийом з:

вітамінами А і К1 - при одночасному прийманні з вітаміном D вони нейтралізують один одного

вітаміном Е - він погіршує всмоктування в кишківнику

"А от фосфор, кальцій і магній, вітамін С та Омега 3 разом з вітаміном D чудово сумісні й тільки підсилять один одного. Тому важливо знати сумісність з іншими вітамінами, щоб була користь", - каже ендокринолог.

Перед прийомом будь-яких вітамінів варто проконсультуватись з лікар. За необхідності він призначить аналізи для виявлення дефіцитів, а вже за результатами підбере вітамінний комплекс відповідно до індивідуальних потреб вашого організму.