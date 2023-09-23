Чим корисні груші та кому їх їсти категорично не можна

Улюбленим фруктом багатьох є груші. Ці фрукти смачні у свіжому вигляді, а також з них готують розкішне грушеве варення. Багато людей навіть не підозрюють, наскільки корисні ці звичні і недорогі фрукти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
Зміцнює травну систему
Зменшується ризик діабету
груші є хорошим джерелом флавоноїдів - антиоксидантів.
Завдяки великій кількості клітковини груші допомагають знизити рівень холестерину, що важливо під час лікування ожиріння та цукрового діабету;
Запобігає запаленню
Груші надають велику користь організму, однак їх можна їсти не всім.
Уникати такого фрукта варто в таких випадках:
Також груші не можна їсти на голодний шлунок, адже велика кількість клітковини може негативно подіяти на слизову оболонку кишківника.
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