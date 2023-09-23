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Чим корисні груші та кому їх їсти категорично не можна

Кому не можна їсти груші (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Улюбленим фруктом багатьох є груші. Ці фрукти смачні у свіжому вигляді, а також з них готують розкішне грушеве варення. Багато людей навіть не підозрюють, наскільки корисні ці звичні і недорогі фрукти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.

Чим корисний фрукт

Зміцнює травну систему

Зменшується ризик діабету

груші є хорошим джерелом флавоноїдів - антиоксидантів. 

Завдяки великій кількості клітковини груші допомагають знизити рівень холестерину, що важливо під час лікування ожиріння та цукрового діабету;

Запобігає запаленню

Кому не рекомендовано їсти груші

Груші надають велику користь організму, однак їх можна їсти не всім.

Уникати такого фрукта варто в таких випадках:

  • якщо у вас гастрит, виразки шлунка чи інші захворювання шлунково-кишкового тракту
  • літнім людям краще відмовитися від вживання кислих плодів, тому що вони посилюють розлади нервової системи
  • перестиглі груші можуть призвести до розладу шлунка

Також груші не можна їсти на голодний шлунок, адже велика кількість клітковини може негативно подіяти на слизову оболонку кишківника.

Раніше ми повідомляли, які дерева не можна садити біля груші.

Також ми писали, що можна зробити з опалими яблуками, які гниють.

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