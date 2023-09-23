Чем полезны груши и кому их есть категорически нельзя

Любимым фруктом многих есть груши. Эти фрукты вкусны в свежем виде, а также из них готовят роскошное грушевое варенье. Многие даже не подозревают, насколько полезны эти привычные и недорогие фрукты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Укрепляет пищеварительную систему
Уменьшается риск диабета
груши являются хорошим источником флавоноидов - антиоксидантов.
Благодаря большому количеству клетчатки груши помогают снизить уровень холестерина, что важно при лечении ожирения и сахарного диабета;
Предотвращает воспаление
Груши придают большую пользу организму, однако их можно есть не всем.
Избегать такого фрукта следует в следующих случаях:
Также груши нельзя есть на голодный желудок, ведь большое количество клетчатки может негативно воздействовать на слизистую кишечника.
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