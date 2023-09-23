Чем полезны груши и кому их есть категорически нельзя

Чем полезен фрукт

Укрепляет пищеварительную систему

Уменьшается риск диабета

груши являются хорошим источником флавоноидов - антиоксидантов.

Благодаря большому количеству клетчатки груши помогают снизить уровень холестерина, что важно при лечении ожирения и сахарного диабета;

Предотвращает воспаление

Кому не рекомендуется есть груши

Груши придают большую пользу организму, однако их можно есть не всем.

Избегать такого фрукта следует в следующих случаях:

если у вас гастрит, язвы желудка или другие заболевания желудочно-кишечного тракта

пожилым людям лучше отказаться от употребления кислых плодов, потому что они усугубляют расстройства нервной системы

перезрелые груши могут привести к расстройству желудка

Также груши нельзя есть на голодный желудок, ведь большое количество клетчатки может негативно воздействовать на слизистую кишечника.