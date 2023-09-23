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Чем полезны груши и кому их есть категорически нельзя

Кому нельзя есть груши (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Любимым фруктом многих есть груши. Эти фрукты вкусны в свежем виде, а также из них готовят роскошное грушевое варенье. Многие даже не подозревают, насколько полезны эти привычные и недорогие фрукты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

Чем полезен фрукт

Укрепляет пищеварительную систему

Уменьшается риск диабета

груши являются хорошим источником флавоноидов - антиоксидантов.

Благодаря большому количеству клетчатки груши помогают снизить уровень холестерина, что важно при лечении ожирения и сахарного диабета;

Предотвращает воспаление

Кому не рекомендуется есть груши

Груши придают большую пользу организму, однако их можно есть не всем.

Избегать такого фрукта следует в следующих случаях:

  • если у вас гастрит, язвы желудка или другие заболевания желудочно-кишечного тракта
  • пожилым людям лучше отказаться от употребления кислых плодов, потому что они усугубляют расстройства нервной системы
  • перезрелые груши могут привести к расстройству желудка

Также груши нельзя есть на голодный желудок, ведь большое количество клетчатки может негативно воздействовать на слизистую кишечника.

Ранее мы сообщали, какие деревья нельзя сажать возле груши.

Также мы писали, что можно сделать с опавшими гниющими яблоками.

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