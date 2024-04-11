Чихання у котів не таке безпечне, як ми думали. Коли варто хвилюватися та бігти до ветеринара

Коти чхають майже так само часто, як і люди. І це абсолютно нормальне явище, якщо воно відбувається іноді. Якщо ваш вихованець почав чхати кілька разів на день пару днів поспіль – це вже привід для занепокоєння.

Чому коти чхають і в яких випадках треба показати тварину ветеринару, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на The spruce pets.

Чому коти чхають

Чхання може виникнути у котів будь-якої породи й найбільш очевидною причиною є реакція тварини на пил, алерген або стороннє тіло в дихальних шляхах.

Але якщо чхання стає регулярним, то причини можуть бути серйознішими - від інфекції дихальних шляхів до раку. І якщо вчасно не вжити заходів, наслідки можуть бути сумними.

Часто чхання буває з цих причин:

Інфекція верхніх дихальних шляхів

Вплив токсину

Реакція на пил, пилок або інший алерген

Стороннє тіло в дихальних шляхах (наприклад, травинка)

Структурна аномалія

Рак (часто плоскоклітинний або лімфома)

З простих причин:

1. Ви змінили наповнювач для туалету і новий занадто запорошений або ароматний. Змініть на інший, менш запорошений і без ароматів.

2. Ви використовуєте у будинку нові засоби – наприклад, побутової хімії. Коти дуже чутливі до запахів засобів для чищення, свічок, ароматичних масел, паличок, миючих засобів і навіть парфумів. Провести чищення вам допоможе розбавлений оцет та харчова сода.

3. Ви давно не проводили вологе прибирання і в будинку накопичилося багато пилу. Або проводили прибирання в шафі й кіт почав реагувати на пил.

Що робити, якщо кіт чхає

Якщо ваш вихованець час від часу чхає, але в цілому виглядає абсолютно здоровим і ніяких інших ознак погіршення самопочуття немає, то, ймовірно, вам нема про що турбуватися.

Під час регулярного щорічного огляду, ви можете обговорити це питання з ветеринаром. Фахівець зможе визначити, чи є основною проблемою зі здоров'ям.

Якщо ви вжили всіх заходів, щоб виключити екологічні причини, а чхання продовжується, варто перевіритись у ветеринара. Він проведе огляд і, можливо, зробить аналізи, щоб виявити основне захворювання.

Якщо у кішки, що чхає, спостерігається також закладеність носа, виділення з очей або інші ознаки застуди, то це може бути інфекція верхніх дихальних шляхів або подібна проблема.

Інфекційні захворювання сечовивідних шляхів призводять до того, що кішка чхає слизом. Очі при цьому можуть бути скляними, сльозами або навіть виділяти жовтий або зелений слиз. Ви можете помітити тяжке та гучне дихання, а також проблеми з проходженням повітря через ніздрі.

Також ви можете виявити ознаки, схожі зі звичайним ГРВІ. Однак застуда у котів називається герпесвірус або каліцвірус. Будь-який із цих станів потрібно лікувати тільки під наглядом ветеринара.

Як зазвичай лікують котів

Ветеринар може призначити противірусні препарати чи курс антибіотиків. Також часто рекомендують сольові краплі у ніс.

Деколи стан тварини не покращується і тоді фахівцю доведеться шукати інші захворювання, які послаблюють імунну систему кішки. Наприклад, вірус лейкемії чи вірус імунодефіциту кішок.

Вилікувати такі серйозні віруси неможливо, але можна їх контролювати, що дозволить тварині жити щодо здорового життя.

Також ветеринар може запропонувати провести риноскопію – ця процедура допомагає виявити сторонні предмети в дихальних шляхах. Часто такі предмети безпосередньо під час риноскопії можна відразу видалити.

Також риноскопія дозволить виявити поліпи носа, пухлини, набряки верхніх дихальних шляхів чи анатомічні деформації.