Чи знаєте ви, які приховані теми підіймаються у фільмі "Вбивці квіткової повні" з Леонардо Ді Капріо

Приховані сенси фільму "Вбивці квіткової повні"

Вбивці квіткової повні - класичне для Мартіна Скорсезе епічне полотно про історію, мораль і капіталізм, хоча і, які свідомо стиснуте ним до скромних масштабів одного оклахомського містечка початку минулого століття.

Скорсезе та Ді Капріо серйозно переробили першоджерело "Вбивць", книгу Девіда Гренна, щоб сконцентруватися на психології та взаємодії трьох головних персонажів:

безсовісного злочинця-тугодума та "людини із золотим серцем" - Ернеста Беркгарта, роль якого виконує Леонардо Ді Капріо

його багатостраждальної дружини-індіанки з племені осейджів Моллі, яку зіграла Лілі Гладстоун

та його владного "дядька-короля" - Вільяма Гейла, якого зіграв Де Ніро.

Приховані теми фільму "Вбивці квіткової повні" (фото: Кіноріум)

Сюжет фільму та його приховані сенси

Гейл і Беркгарт, спокушені нафтовим багатством осейджів, задумали аферу-багатоходівку з вбивствами й отруєннями індіанців, маючи намір таким чином витіснити їх з Оклахоми та привласнити їхні капітали.

Разом зі своїми спільниками вони чинили найжорстокіші розправи над чоловіками та жінками - пристрілювали їх, цькували, залякували та навіть підривали їхні будинки. А час тоді був такий, що як кажуть у фільмі Скорсезе - "легше було притягнути людину за вбивство собаки, аніж індіанця".

І все-таки тільки-но сформоване ФБР зацікавилось вбивствами осейджів, хоча навіть і це сталося не саме по собі. Індіанцям для "привернення уваги американського президента", довелось вирушити до Вашингтона та викласти кругленьку суму, щоб домогтись від уряду хоч якогось розслідування. Їм це таки вдалося! ФБР вийшло на слід Беркгарта та Гейла, заарештувавши обох злочинців разом зі співучасниками.

"Щоправда, про повноцінне свято правосуддя говорити не доводиться, але подробиць я розголошувати не стану. Головне тут те, що Мартін Скорсезе використав історію "Вбивць квіткової повні" для ілюстрації широкої панорами гріха: зради, брехні та безчестя", - розкриває приховані сенси автор розбору.

Автор також зазначає, що "Вбивці квіткової повні" - це високоморальне християнське кіно, типове для Скорсезе-католика.

Приховані теми фільму "Вбивці квіткової повні" (фото: Кіноріум)

"Ернест Беркгарт (Ді Капріо), який заплутався, як може здатися зі сторони, в не таких вже й складних моральних дилемах - він типовий Юда, який зрадив власну дружину; місцевий князь, "батько народу" і "благодійник стражденних",- каже автор Свідомих.

"Вільям Гейл (Де Ніро) - один в один цар Ірод, який лицемірно посміхається підданим, яких сам же й засуджує на смерть; отруєна власним чоловіком Моллі Беркгарт (Гладстоун) - натуральний Христос у білому одязі, відправлений на смерть злими силами, до яких він проявляв щиру любов", - продовжує розбирати героїв автор.

Скорсезе зводить теми расизму, спекуляції, Жадібності, безпутства, змови та зради ближнього до рівня біблійного гріха.

"Режисер досліджує американську історію під християнською лупою. Як низько може впасти людина! Наскільки вона може бути жалюгідна й огидна", - пишуть Свідомі.

Також автор зазначив, що Беркгарт буквально служить антихристу Вільяму Гейлу і його служба має ідеологічний, екзистенційний, вірнопідданий характер. Він залежить від свого впливового дядька, який уособлює найгірше, що є в Америці: користолюбство, яке не знає жодних моральних і сумлінних перепон.

Вчинки його персонажа абсолютно нелюдські. Причому настільки, що він змушений вдаватися до самообману, через що майже втрачає розум.

Приховані теми фільму "Вбивці квіткової повні" (фото: Кіноріум)

Висновки

"Сила, влада та гроші - ніщо не зупиняє Гейла на шляху до їхнього примноження. Щодня він лицемірить та обманює індіанців, зранку гуляючи на весіллі осейджів, а вже ввечері віддаючи накази про їх знищення. Все це - типові християнські алюзії, якими Скорсезе переповнює "Вбивць квіткової повні". Він відкрито використовує біблійну мову, постійно цитуючи Святе Письмо устами богомерзенного Вільяма Гейла", - йдеться у розборі фільму.

Загалом можна сказати простіше: у своєму фільмі Скорсезе викриває силу та владу, він засуджує їх, виступає проти, дає їм рішучу відсіч.

Неймовірно, як 80-річний режисер настільки категорично сучасно та переконливо виступає проти самих основ американського капіталізму та підприємництва, непопулярної історії США та її батьків-засновників.

Приховані теми фільму "Вбивці квіткової повні" (фото: Кіноріум)