Знаете ли вы, какие скрытые темы поднимаются в фильме "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо

Скрытые смыслы фильма "Убийцы цветочной луны"

Убийцы цветочного полнолуния - классическое для Мартина Скорсезе эпическое полотно об истории, морали и капитализме, хотя и, сознательно сжатом им до скромных масштабов одного оклахомского городка начала прошлого века.

Скорсезе и Ди Каприо серьезно переделали первоисточник "Убийц", книгу Дэвида Гренна, чтобы сконцентрироваться на психологии и взаимодействии трех главных персонажей:

бессовестного преступника-тугодума и "человека с золотым сердцем" - Эрнеста Беркгарта, роль которого исполняет Леонардо Ди Каприо

его многострадальной жены-индианки из племени осейджей Молли, которую сыграла Лили Гладстоун

и его властного "дяди-короля" - Уильяма Гейла, которого сыграл Де Ниро.

Скрытые темы фильма "Убийцы цветочного полнолуния" (фото: Кинориум)

Сюжет фильма и его скрытые смыслы

Гейл и Беркгарт, обольщенные нефтяным богатством осейджей, задумали аферу-многоходовку с убийствами и отравлениями индейцев, намереваясь таким образом вытеснить их из Оклахомы и присвоить их капиталы.

Вместе со своими сообщниками они совершали жесточайшие расправы над мужчинами и женщинами - пристреливали их, травили, запугивали и даже взрывали их дома. А время тогда было такое, что как говорят в фильме Скорсезе - "легче было привлечь человека за убийство собаки, чем индейца".

И все же только что сформировавшееся ФБР заинтересовалось убийствами осейджей, хотя даже и это произошло не само по себе. Индейцам для "привлечения внимания американского президента" пришлось отправиться в Вашингтон и выложить кругленькую сумму, чтобы добиться от правительства любого расследования. Им это удалось! ФБР вышло на след Беркгарту и Гейлу, арестовав обоих преступников вместе с соучастниками.

"Правда, о полноценном празднике правосудия говорить не приходится, но подробностей я разглашать не стану. Главное здесь то, что Мартин Скорсезе использовал историю "Убийц цветочной луны" для иллюстрации широкой панорамы греха: измены, лжи и бесчестия", - раскрывает скрытые смыслы автор разбора.

Автор также отмечает, что "Убийцы цветочной луны" - это высоконравственное христианское кино, типичное для Скорсезе-католика.

Скрытые темы фильма "Убийцы цветочной луны (фото: Кинориум)

"Эрнест Беркгарт (Ди Каприо), который запутался, как может показаться со стороны, в не столь уж сложных моральных дилеммах - он типичный Иуда, предавший собственную жену; местный князь, "отец народа" и "благотворитель страждущих",- говорит автор Свідомих.

"Уильям Гейл (Де Ниро) - один в один царь Ирод, лицемерно улыбающийся подданным, которых сам же и осуждает на смерть; отравлена собственным мужем Молли Беркгарт (Гладстоун) - натуральный Христос в белой одежде, отправленный на смерть злыми силами, к которым он проявлял искреннюю любовь", - продолжает разбирать героев автор.

Скорсезе сводит темы расизма, спекуляции, алчности, беспутства, заговора и предательства ближнего к уровню библейского греха.

"Режиссер исследует американскую историю под христианской лупой. Как низко может упасть человек! Насколько он может быть жалок и отвратителен", - пишут Свідомі.

Также автор отметил, что Беркгарт буквально служит антихристу Уильяму Гейлу и его служба носит идеологический, экзистенциальный, верноподданный характер. Он зависит от своего влиятельного дяди, который олицетворяет худшее, что есть в Америке: корыстолюбие, не знающее никаких моральных и добросовестных преград.

Поступки его персонажа совершенно бесчеловечны. Причем настолько, что он вынужден прибегать к самообману, из-за чего почти теряет рассудок.

Скрытые темы фильма "Убийцы цветочной луны" (фото: Кинориум)

Выводы

"Сила, власть и деньги - ничто не останавливает Гейла на пути к их приумножению. Каждый день он лицемерит и обманывает индейцев, утром гуляя на свадьбе осейджей, а уже вечером отдавая приказы об их уничтожении. Все это - типичные христианские аллюзии, которыми Скорсезе перепал Убийц цветочного полнолуния". Он открыто использует библейский язык, постоянно цитируя Священное Писание устами богомерзкого Уильяма Гейла", - говорится в разборе фильма.

В общем, можно сказать проще: в своем фильме Скорсезе разоблачает силу и власть, он осуждает их, выступает против, дает им решительный отпор.

Невероятно, как 80-летний режиссер столь категорически современно и убедительно выступает против основ американского капитализма и предпринимательства, непопулярной истории США и ее родителей-основателей.

Скрытые темы фильма "Убийцы цветочной луны" (фото: Кинориум)