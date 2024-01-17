Чи завжди високий тиск лікується препаратами: є важливі нюанси
Незалежно від віку, в багатьох людей відбувається підняття тиску. Важливо розуміти, що саме провокує підвищення тиску та чи завжди такий стан лікується препаратами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які показники свідчать про підвищений артеріальний тиск.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та медичний сайт Doc.ua.
Причини високого тиску
За словами лікаря, до осинових причин підвищеного тиску відносять:
- куріння
- надмірна вага (ожиріння)
- захворювання нирок
- наднирників
- інші ендокринні захворювання
- прийом деяких медикаментів
- отруєння
- пізній токсикоз вагітних
- вживання надмірної кількості солі
- зловживання алкоголем
- фізичні перевантаження/недостатня фізична активність
- стрес
Наталі Іванюк зазначила, що головна відмінність в тому, що не кожній людині необхідне довготривале, а іноді пожиттєве лікування препаратами. Все залежить від причини підвищення тиску.
Вистачить прибрати причину і тиск стабілізується.
"Якщо ж ви звернулися до лікаря кардіолога і він встановив діагноз гіпертонії, то вам доведеться приймати ліки пожиттєво", - йдеться у повідомленні.
Також буває таке, що пацієнту достатньо звернутися до психолога чи психотерапевта, щоб стабілізувати тиск і без медикаментів. Все тому, що активна робота нервової системи може призвести до підняття цифр АТ.
Показники артеріального тиску
Показник записується так: 120/80. Верхнє число називається систолічним тиском (число вимірює тиск в артеріях при скороченні серця), а нижнє - діастолічним тиском (число вимірює тиск в артеріях між ударами).
Діапазони такі:
- гіпотонія (знижений тиск): нижче ніж 100/ нижче ніж 60
- оптимальний тиск: 100-119/60-79
- нормальний тиск: 120-129/80-84
- 1 стадія високого АТ: 130-139/85-89 (це вже показники гіпертоніка
- 2 стадія високого АТ: 140 та вище/90 та вище
- гіпертонічний криз: вище 180, вище 120 - негайно звернутися до лікаря, адже виникла тяжка гіпертензія
Гіпертонік може помітити у себе такі симптоми:
- сильний головний біль
- часті носові кровотечі
- втома чи втраченість
- проблеми з зором
- біль у грудях
- утруднене дихання
- аритмія
- кров у сечі
сильна пульсація у грудях, шиї чи вухах
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