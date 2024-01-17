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Чи завжди високий тиск лікується препаратами: є важливі нюанси

Середа 17 січня 2024 10:55
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Чи завжди високий тиск лікується препаратами: є важливі нюанси Чи завжди високий тиск потрібно збивати препаратами (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Іванюк

Незалежно від віку, в багатьох людей відбувається підняття тиску. Важливо розуміти, що саме провокує підвищення тиску та чи завжди такий стан лікується препаратами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які показники свідчать про підвищений артеріальний тиск.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та медичний сайт Doc.ua.

Причини високого тиску

За словами лікаря, до осинових причин підвищеного тиску відносять:

  • куріння
  • надмірна вага (ожиріння)
  • захворювання нирок
  • наднирників
  • інші ендокринні захворювання
  • прийом деяких медикаментів
  • отруєння
  • пізній токсикоз вагітних
  • вживання надмірної кількості солі
  • зловживання алкоголем
  • фізичні перевантаження/недостатня фізична активність
  • стрес

Наталі Іванюк зазначила, що головна відмінність в тому, що не кожній людині необхідне довготривале, а іноді пожиттєве лікування препаратами. Все залежить від причини підвищення тиску.

Вистачить прибрати причину і тиск стабілізується.

"Якщо ж ви звернулися до лікаря кардіолога і він встановив діагноз гіпертонії, то вам доведеться приймати ліки пожиттєво", - йдеться у повідомленні.

Також буває таке, що пацієнту достатньо звернутися до психолога чи психотерапевта, щоб стабілізувати тиск і без медикаментів. Все тому, що активна робота нервової системи може призвести до підняття цифр АТ.

Показники артеріального тиску

Показник записується так: 120/80. Верхнє число називається систолічним тиском (число вимірює тиск в артеріях при скороченні серця), а нижнє - діастолічним тиском (число вимірює тиск в артеріях між ударами).

Діапазони такі:

  • гіпотонія (знижений тиск): нижче ніж 100/ нижче ніж 60
  • оптимальний тиск: 100-119/60-79
  • нормальний тиск: 120-129/80-84
  • 1 стадія високого АТ: 130-139/85-89 (це вже показники гіпертоніка
  • 2 стадія високого АТ: 140 та вище/90 та вище
  • гіпертонічний криз: вище 180, вище 120 - негайно звернутися до лікаря, адже виникла тяжка гіпертензія

Гіпертонік може помітити у себе такі симптоми:

  • сильний головний біль
  • часті носові кровотечі
  • втома чи втраченість
  • проблеми з зором
  • біль у грудях
  • утруднене дихання
  • аритмія
  • кров у сечі

сильна пульсація у грудях, шиї чи вухах

Раніше ми повідомляли про 5 способів зниження тиску без медикаментів.

Також читайте, що неочевидні симптоми гіпертонії попереджають про смертельну хворобу.

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