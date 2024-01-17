Чи завжди високий тиск лікується препаратами: є важливі нюанси

Незалежно від віку, в багатьох людей відбувається підняття тиску. Важливо розуміти, що саме провокує підвищення тиску та чи завжди такий стан лікується препаратами.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та медичний сайт Doc.ua.

Причини високого тиску

За словами лікаря, до осинових причин підвищеного тиску відносять:

куріння

надмірна вага (ожиріння)

захворювання нирок

наднирників

інші ендокринні захворювання

прийом деяких медикаментів

отруєння

пізній токсикоз вагітних

вживання надмірної кількості солі

зловживання алкоголем

фізичні перевантаження/недостатня фізична активність

стрес

Наталі Іванюк зазначила, що головна відмінність в тому, що не кожній людині необхідне довготривале, а іноді пожиттєве лікування препаратами. Все залежить від причини підвищення тиску.

Вистачить прибрати причину і тиск стабілізується.

"Якщо ж ви звернулися до лікаря кардіолога і він встановив діагноз гіпертонії, то вам доведеться приймати ліки пожиттєво", - йдеться у повідомленні.

Також буває таке, що пацієнту достатньо звернутися до психолога чи психотерапевта, щоб стабілізувати тиск і без медикаментів. Все тому, що активна робота нервової системи може призвести до підняття цифр АТ.

Показники артеріального тиску

Показник записується так: 120/80. Верхнє число називається систолічним тиском (число вимірює тиск в артеріях при скороченні серця), а нижнє - діастолічним тиском (число вимірює тиск в артеріях між ударами).

Діапазони такі:

гіпотонія (знижений тиск): нижче ніж 100/ нижче ніж 60

оптимальний тиск: 100-119/60-79

нормальний тиск: 120-129/80-84

1 стадія високого АТ: 130-139/85-89 (це вже показники гіпертоніка

2 стадія високого АТ: 140 та вище/90 та вище

гіпертонічний криз: вище 180, вище 120 - негайно звернутися до лікаря, адже виникла тяжка гіпертензія

Гіпертонік може помітити у себе такі симптоми:

сильний головний біль

часті носові кровотечі

втома чи втраченість

проблеми з зором

біль у грудях

утруднене дихання

аритмія

кров у сечі

сильна пульсація у грудях, шиї чи вухах