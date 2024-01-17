Всегда ли высокое давление лечится препаратами: есть важные нюансы
Независимо от возраста, у многих людей происходит повышение давления. Важно понимать, что именно провоцирует повышение давления и всегда ли такое состояние лечится препаратами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие показатели свидетельствуют о повышенном артериальном давлении.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и медицинский сайт Doc.ua.
Причины высокого давления
По словам врача, к осиновым причинам повышенного давления относят:
- курение
- избыточный вес (ожирение)
- заболевание почек
- надпочечников
- другие эндокринные заболевания
- прием некоторых медикаментов
- отравление
- поздний токсикоз беременных
- употребление избыточного количества соли
- злоупотребление алкоголем
- физические перегрузки/недостаточная физическая активность
- стресс
Натали Иванюк отметила, что главное отличие в том, что не каждому человеку необходимо длительное, а иногда пожизненное лечение препаратами. Все зависит от причины повышения давления.
Достаточно убрать причину и давление стабилизируется.
"Если вы обратились к врачу кардиологу и он установил диагноз гипертонии, то вам придется принимать лекарства пожизненно", - говорится в сообщении.
Также бывает, что пациенту достаточно обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы стабилизировать давление и без медикаментов. Все потому, что активная работа нервной системы может привести к поднятию цифр АД.
Показатели артериального давления
Показатель записывается следующим образом: 120/80. Верхнее число называется систолическим давлением (число измеряет давление в артериях при сокращении сердца), а нижнее - диастолическим давлением (число измеряет давление в артериях между ушибами).
Диапазоны следующие:
- гипотония (пониженное давление): ниже 100/ ниже 60
- оптимальное давление: 100-119/60-79
- нормальное давление: 120-129/80-84
- 1 стадия высокого АД: 130-139/85-89 (это уже показатели гипертоника
- 2 стадия высокого АД: 140 и выше/90 и выше
- гипертонический криз: выше 180, выше 120 - немедленно обратиться к врачу, ведь возникла тяжелая гипертензия
Гипертоник может заметить у себя следующие симптомы:
- сильная головная боль
- частые носовые кровотечения
- усталость или потерянность
- проблемы со зрением
- боль в груди
- затрудненное дыхание
- аритмия
- кровь в моче
- сильная пульсация в груди, шее или ушах
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