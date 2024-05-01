Чи завжди біль у грудях свідчить про проблеми з серцем: 2 способи перевірки

Часто люди скаржаться на дискомфорт в грудній клітині та колючий біль. Однак, це не завжди є ознакою проблем з серцем. Варто знати про важливі симптоми.

Як зрозуміти, що це не серцевий напад

За словами кардіолога, є деякі способи, які допоможуть зрозуміти, що біль у грудній клітці не є ознакою серцевого нападу.

Перше, якщо ви біжите, швидко йдете або піднімаєтесь по сходах і у вас виникає пекучий біль в грудній клітині та віддає в щелепу, спину та руку, то потрібно негайно звернутися до кардіолога для обстеження.

До того, часто неприємні відчуття у грудях виникають при панічних атаках. Якщо крім болю ви відчуваєте безпричинну тривогу - це вона. Біль у серці зазвичай локалізується трохи лівіше від центру. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в середині або з правого боку, то, швидше за все, у вас панічна атака.

До того ж якщо неприємні відчуття в грудях тривають менш ніж 10 хвилин і не повторюються через деякий час - це не серцевий напад. У разі інфаркту біль повільно наростає або ненадовго відступає, щоб незабаром повернутися.

Також, якщо біль колючого характеру і він залежить від положення тіла або коли ви хочете зробити глибокий вдих і вам відразу колить в грудній клітці - треба йти до невролога. Лікар зазначила, що у такому випадку ваше серце абсолютно здорове.

Перші ознаки інфаркту

До основних симптомів інфаркту відносять:

різкий біль (іноді печіння) в грудях

нерівномірне серцебиття

відчуття здавлювання за грудиною

поширення болю, дискомфорту на нижню щелепу, шию, плечі, руки, верх живота

задишка

нудота

запаморочення

сильна слабкість

холодний піт

відчуття тривоги

При таких симптомах потрібно негайно викликати швидку.