Всегда ли боль в груди свидетельствует о проблемах с сердцем: 2 способа проверки

Часто люди жалуются на дискомфорт в грудной клетке и колющую боль. Однако это не всегда является признаком проблем с сердцем. Следует знать о важных симптомах.

Как понять, что это не сердечный приступ

По словам кардиолога, есть некоторые способы, которые помогут понять, что боль в грудной клетке не является признаком сердечного приступа.

Первое, если вы бежите, быстро идете или поднимаетесь по лестнице и у вас возникает жгучая боль в грудной клетке и отдает в челюсть, спину и руку, то нужно немедленно обратиться к кардиологу для обследования.

К тому же часто неприятные ощущения в груди возникают при панических атаках. Если кроме боли вы чувствуете беспричинную тревогу - это она. Боль в сердце обычно локализуется немного левее центра. Если вы чувствуете дискомфорт внутри или с правой стороны, то, скорее всего, у вас паническая атака.

К тому же если неприятные ощущения в груди длятся менее 10 минут и не повторяются через некоторое время - это не сердечный приступ. При инфаркте боль медленно нарастает или ненадолго отступает, чтобы вскоре вернуться.

Также, если боль колючего характера и она зависит от положения тела или когда вы хотите сделать глубокий вдох и вам сразу колит в грудной клетке - нужно идти к неврологу. Врач отметила, что в таком случае ваше сердце абсолютно здоровое.

Первые признаки инфаркта

К основным симптомам инфаркта относят:

резкая боль (иногда жжение) в груди

неравномерное сердцебиение

ощущение сдавливания за грудиной

распространение боли, дискомфорта на нижнюю челюсть, шею, плечи, руки, верх живота

одышка

тошнота

головокружение

сильная слабость

холодный пот

чувство тревоги

При таких симптомах нужно немедленно вызвать скорую.