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Всегда ли боль в груди свидетельствует о проблемах с сердцем: 2 способа проверки

Среда 01 мая 2024 18:18
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Всегда ли боль в груди свидетельствует о проблемах с сердцем: 2 способа проверки Как распознать проблемы с сердцем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Часто люди жалуются на дискомфорт в грудной клетке и колющую боль. Однако это не всегда является признаком проблем с сердцем. Следует знать о важных симптомах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Как понять, что это не сердечный приступ

По словам кардиолога, есть некоторые способы, которые помогут понять, что боль в грудной клетке не является признаком сердечного приступа.

Первое, если вы бежите, быстро идете или поднимаетесь по лестнице и у вас возникает жгучая боль в грудной клетке и отдает в челюсть, спину и руку, то нужно немедленно обратиться к кардиологу для обследования.

К тому же часто неприятные ощущения в груди возникают при панических атаках. Если кроме боли вы чувствуете беспричинную тревогу - это она. Боль в сердце обычно локализуется немного левее центра. Если вы чувствуете дискомфорт внутри или с правой стороны, то, скорее всего, у вас паническая атака.

К тому же если неприятные ощущения в груди длятся менее 10 минут и не повторяются через некоторое время - это не сердечный приступ. При инфаркте боль медленно нарастает или ненадолго отступает, чтобы вскоре вернуться.

Также, если боль колючего характера и она зависит от положения тела или когда вы хотите сделать глубокий вдох и вам сразу колит в грудной клетке - нужно идти к неврологу. Врач отметила, что в таком случае ваше сердце абсолютно здоровое.

Первые признаки инфаркта

К основным симптомам инфаркта относят:

  • резкая боль (иногда жжение) в груди
  • неравномерное сердцебиение
  • ощущение сдавливания за грудиной
  • распространение боли, дискомфорта на нижнюю челюсть, шею, плечи, руки, верх живота
  • одышка
  • тошнота
  • головокружение
  • сильная слабость
  • холодный пот
  • чувство тревоги

При таких симптомах нужно немедленно вызвать скорую.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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