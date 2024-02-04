Чи зараховуються "закордонні" оцінки дітей-біженців в українських школах: до чого готуватись батькам

Як не "вилетіти" з української школи, перебуваючи за кордоном

Повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою - це прописано в Конституції нашої держави.

З огляду на велику кількість дітей-біженців, які не планують відмовлятися від української освіти, перебуваючи за кордоном, школи пропонують кілька альтернативних форматів навчання:

дистанційна форма (якщо вона передбачена в школі, де навчалася дитина до переїзду, і якщо години уроків не збігаються із навчальними планами школи країни перебування)

екстернат - самостійне (у тому числі й у прискореному режимі), опанування навчальної програми

сімейна форма - навчання організовують батьки (опікуни), проте діти проходять підсумкове оцінювання та атестацію

Для переходу на один з цих форматів батькам необхідно поспілкуватися з адміністрацією української школи та написати відповідну заяву.

Варто зазначити, що більшість країн Європи та світу (в яких знайшли прихисток українці) передбачають обов'язкове відвідування дітьми місцевих закладів освіти

Отже, школярі змушені опановувати дві навчальні програми паралельно - закордонну та українську.

Вчитися у двох школах одночасно - нелегко (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чи може школа відрахувати або залишити учня-біженця "на другий рік"

Згідно з постановою Кабміну №684 (щодо ведення обліку дітей та учнів), якщо неповнолітній учень відсутній на заняттях впродовж 10 робочих днів поспіль з невідомих причин (або без поважних причин), заклад освіти повинен невідкладно повідомити про це:

відповідний територіальний орган Національної поліції

Службу у справах дітей

При цьому причини відсутності школяра на навчальних заняттях можуть бути підтверджені:

відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров'я (якщо дитина хворіла чи мала інші проблеми зі здоров'ям)

письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня

письмовим поясненням інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття)

письмовим поясненням учня (для повнолітніх)

Всі ці матеріали зберігаються в особовій справі школяра впродовж поточного навчального року.

Згідно з наказом Міністерство освіти і науки №367 від 2018 року (про порядок зарахування та відрахування учнів до державних та комунальних закладів загальної середньої освіти), просто так або за вимушені прогули відрахувати учня зі школи не можуть.

По суті, українське законодавство не передбачає відрахування дитини зі школи на будь-якій підставі, крім заяви батьків.

Водночас не переводяться на наступний рік навчання (рішенням педагогічної ради) та можуть бути відраховані зі школи учні, які:

не навчаються у школі понад шість місяців (без поважних причин)

не підтримують жодних зв'язків зі школою понад шість місяців (коли школа не має інформації про місце проживання чи перебування у цей час дитини та її батьків)

не пройшли річного оцінювання

Ця процедура регулюється наказом МОН №762 щодо затвердження порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання.

Бути двічі в одному класі не хоче ніхто (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що треба знати про зарахування в Україні оцінок із закордонних шкіл

Нещодавно під головуванням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук відбулась нарада, присвячена питанню зарахування "закордонних" оцінок в українських школах.

У межах розмови у МОН наголосили, що торік відомством було розроблено відповідні методичні рекомендації, затверджені спеціальним наказом.

Саме вони роз'яснюють окремі питання здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

За словами урядовців, діти, які вимушено змінили місце проживання та здобували освіту за кордоном, після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України (туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші).

Зарахування здійснюватиметься на підставі заяви одного з їхніх батьків (чи інших законних представників).

Крім того, згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються.

Для цього потрібно надати інформаційну довідку від іноземної школи, до якої мають бути прикріплені:

витяг оцінок, здобутих за кордоном

довідка про систему оцінювання, яка застосовується в країні перебування

Спеціальної форми цієї довідки не передбачено, проте чим більше даних про навчання дитини вона міститиме, тим краще. Це може бути:

інформація про предмети й теми, які вивчала дитина

система (формат) оцінювання, за допомогою якої виставлялися бали (оцінки)

витяг оцінок, отриманих за пройдені предмети (теми), у паперовому варіанті

витяг оцінок, отриманих за пройдені предмети (теми), в електронному форматі (з електронних журналів) тощо

Закордонні школи пропонують українцям різні програми й предмети (ілюстративне фото: pixabay.com)

З якими проблемами можуть зіткнутися школярі після повернення в Україну

За словами начальника Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, всі оцінки, які діти отримали в закордонній школі, переносяться за допомогою "прямого зарахування".

Водночас складність полягає в тому, що програми з окремих предметів чи курсів в українських та закордонних школах різняться.

Тут вчителям та адміністрації українських шкіл доведеться дивитися, за які саме вивчені теми дитина отримала ті чи інші оцінки.

"Для тих предметів, які не вивчалися дитиною в закордонній школі (українська мова, література, історія і т.ін.), діти самостійно або за допомогою консультацій педагогічних працівників закладу освіти опановують такі курси й теми", - наголосив експерт.

Він додав, що лише після цього заклад освіти проводить оцінювання школяра і на засіданні педагогічної ради вирішується питання про переведення дитини в наступний клас.

Якщо ж дитина завершить за кордоном навчання в 9 та 11 класах (випускних), то отримає документ відповідної школи іншої країни.

Після цього потрібно звернутися в державний інформаційно-іміджевий центр МОН, який здійснює процедуру нострифікації.

Результатом перевірки стане підтвердження визнання отриманого за кордоном документа Україною, а також відповідність рівня отриманих знань та навичок українським стандартам освіти.