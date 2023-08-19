Чи законне вручення повісток на пляжах і блокпостах: офіційна відповідь

В Україні триває загальна мобілізація, у рамках якої повістки можуть вручати представники ТЦК СП у всіх громадських місцях.
А чи дозволено це на міських пляжах і блокпостах - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі Суспільному повідомила, що вручення повісток допускається в будь-яких місцях.
"Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також", - сказала вона.
Таким чином міські пляжі та блокпости є цілком законними місцями для вручення повісток.
Згодом її слова підтвердив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко.
Він сказав, що вручення повісток у громадських місцях не заборонено законодавством. Проте зупинка транспортного засобу працівниками військкоматів з метою вручення повісток - заборонена.
Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:
Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноваженим особам та маєте повне право відмовитися від її отримання.
Такий вигляд повинна мати правильно виписана повістка (фото: t.me/ua_lawyer)
Раніше ми розповідали про законопроєкт, який дасть право комунальникам і власникам будинків вручати повістки.
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