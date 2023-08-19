Чи законне вручення повісток на пляжах і блокпостах: офіційна відповідь

Де дозволено вручати повістки

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі Суспільному повідомила, що вручення повісток допускається в будь-яких місцях.

"Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також", - сказала вона.

Таким чином міські пляжі та блокпости є цілком законними місцями для вручення повісток.

Згодом її слова підтвердив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко.

Він сказав, що вручення повісток у громадських місцях не заборонено законодавством. Проте зупинка транспортного засобу працівниками військкоматів з метою вручення повісток - заборонена.

Якою повинна бути законна повістка

Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

назва "Повістка"

ПІБ військовозобов'язаного

адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов'язаного

номер повістки

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

підпис особи, яка видала повістку

дата видачі повістки

мокра печатка

Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноваженим особам та маєте повне право відмовитися від її отримання.

Такий вигляд повинна мати правильно виписана повістка (фото: t.me/ua_lawyer)