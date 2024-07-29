Чи всі "електронки" однаково небезпечні. Між ними є одна суттєва різниця

Електронки небезпечні чи ні

Наприклад, у Франції всі товари, що продаються в інтернет-магазинах і фізичних магазинах, контролюються. Вони поважають європейські та французькі стандарти, щоб забезпечити свою якість. Деякі французькі бренди електронних рідин навіть обрали додаткові сертифікати, забезпечуючи ще більше безпеки. Ціна не обов'язково має відношення до якості продукції. Наприклад, у таких брендів, як Nicovip, Savourea, Pulp і Liquideo, можна знайти електронні рідини, які відповідають французьким стандартам здоров’я, за доступною ціною.

Однак електронні рідини, що містять пропіленгліколь, можуть викликати подразнення ротової порожнини та навіть горла у людей, які дуже чутливі до нього. Також існує алергія на пропіленгліколь, що вимагає обережності та відмови від електронних рідин, що містять його, якщо алергія доведена.

Існують електронні рідини без пропіленгліколю, які також називаються free PG. Вони більш екологічні і не пов’язані з пропіленгліколем. Багато брендів пропонують рослинні електронні рідини без PG, наприклад Bio France E-liquide, яка виробляє органічні електронні рідини з натуральними ароматизаторами.

Чи впливають смаки електронних рідин на здоров’я?

Електронні рідини з солодким смаками іноді отримують погану репутацію. Це пояснюється тим фактом, що на початку вейпінгу ці електронні рідини містили дещо особливу речовину, діацетил.

Діацетил - це органічна сполука, яка використовувалася для додання маслянистого або карамельного смаку електронним рідинам. Ця хімічна речовина, хоча й безпечна при вживанні в їжу, небезпечна при вдиханні. У результаті використання діацетилу в електронних рідинах було швидко заборонено в багатьох країнах, включаючи Францію.

М’ятні електронні рідини зараз у центрі уваги. Недавні дослідження показали, що ці електронні рідини можуть виділяти більшу кількість дрібних частинок під час випаровування. Дрібні частинки - це мікрочастинки, що переносяться в повітрі, які можуть проникати глибоко в легені та навіть у систему кровообігу та викликати різноманітні проблеми зі здоров’ям, у тому числі респіраторні та серцево-судинні захворювання.

М’ята містить такі сполуки, як ментол, які під час нагрівання можуть розпадатися на дрібні частинки, більші за кількість інших ароматизаторів. Вдихання цих дрібних частинок потенційно може викликати подразнення дихальних шляхів, загострюючи наявні захворювання, такі як астма або хронічний бронхіт.

Тому краще вибрати ароматизатор, відмінний від м’яти. Токсичність електронних рідин залишається набагато нижчою, ніж токсичність тютюну.

Яка рідина в "електронках" найменш небезпечна?

Існує тип рідини для електронок, яка найбільше мінімізує ризик небезпеки для здоров’я: це та, яка не має смаку та не містить пропіленгліколю.

Бренд Végétol розробив цей тип продукту для електронних сигарет. Він складається з Végétol, інгредієнта, розробленого брендом Végétol, який не викликає алергії та подразнення.

Відсутність ароматизаторів чи добавок обмежує перелік інгредієнтів, а отже й можливих шкідливих для здоров’я речовин.

Неароматизовані електронні рідини від французького бренду Végétol доступні в кількох дозах нікотину.

Важливо захистити себе, зменшивши рівень нікотину в продуктах для вейпінгу.

Це зменшує залежність від нікотину, який не є канцерогенним, але перешкоджає, серед іншого, правильному загоєнню. Оскільки нікотин викликає сильну залежність, саме він може спонукати людей почати палити знову.

Тому доцільно знизити рівень нікотину в електронних рідинах, щоб досягти вейпінгу без нікотину, і бажано без ароматизаторів і без пропіленгліколю. Але краще за все - кинути палити взагалі.