Чи врятує Київ від колапсу "човниковий рух" у метро? Відповідь експерта

Що таке "човниковий рух"

Начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський розповів, що фахівці опрацьовують питання запуску "човникового руху" між зачиненими станціями. Однак спочатку для цього потрібно провести тестування.

Його почнуть проводити 13 грудня.

У КМДА розглядають можливість запуску двох поїздів двома шляхами, кожен поїзд ходитиме з інтервалом 15-30 хвилин.

Таким чином вдасться зменшити навантаження на наземний вид транспорту.

До того ж за допомогою "човникового руху" влада Києва зможе порахувати кількість людей, яка перейде на користування метро й зменшать кількість наземного транспорту.

Що про це думає експерт

Олександр Гречко зазначає, що поки на дорогах столиці колапсу не сталося. Проте з "човниковим рухом" все ж є нюанси.

"Якщо його запустять на "Либідську", це вплине на весь рух на синій гілці. Оскільки для того, щоб "човниковий поїзд" приїхав на цю станцію, потрібно буде коригувати рух на тій ділянці, яка працює", - каже експерт.

Однак він згоден із тим, що в разі запуску "човникового руху" метро можна буде зменшити кількість одиниць наземного транспорту, які дублюють маршрут закритих станцій.

Таким чином ці автобуси зможуть повернутися на ті рейси, звідки їх забрали, що вже розвантажує транспортну систему.

"Тому запуск такого руху компенсує недостатню проїзну здатність наземного транспорту та дозволить певну частину людей перевозити в метро. Але там може скупчуватися велика кількість людей, і це потрібно буде регулювати якимось чином", - підсумував Гречко.