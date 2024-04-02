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Чи вірять українці у гороскопи, тарологію та екстрасенсорні здібності: дані опитування

Вівторок 02 квітня 2024 13:52
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Чи вірять українці у гороскопи, тарологію та екстрасенсорні здібності: дані опитування Скільки украпїнців вірить у таро, астрологію та екстасенсорні здібності (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування про довіру до гороскопів, тарології та екстрасенсорних здібностей серед українців. Виявилося, що майже половина опитуваних вірить хоча б у щось одне з трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані опитування КМІС.

Опитування проводилося з 17 лютого по 5 березня 2024 року. Виявилося, що 35% вірить в астрологію, ще 25% - в екстрасенсорні здібності, а 15% у тарологію. Принаймні у щось одне з цього переліку вірить 43% українців.

В астрологію, екстрасенсорні здібності та тарологію вірять як чоловіки, так і жінки. Водночас вищий показник все ж таки серед жінок - 49% вірить хоча б у щось одне з переліку, у чоловіків - 39%.

Серед респондентів до 30 років - це 26%, а серед респондентів старше 60 років - це 51%. Якщо серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне з переліку, то серед осіб з низьким достатком - 65%.

"Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є “сприятливим” середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія. Крім цього, вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно "спрощує" дотик мешканців до астрологів, віщунок тощо", – йдеться в дослідженні.

Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка - 2008 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з громадянами України старше 18 років, які на момент опитування проживали на території Україні.

Раніше ми писали про те, що дві третини українців вважають, що Україна має воювати до повної перемоги.

А також ми розповідали про те, чому українські біженці повертаються з-за кордону.

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