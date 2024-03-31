Майже дві третини українців вважають, що Україна має воювати до повної перемоги, - опитування

Більшість українців, 61,2% вважають, що Україна має воювати до повної перемоги, відновлення кордонів 1991 року та вступу до ЄС і НАТО. Мирні перемовини з Росією та двостороннє припинення вогню підтримують 38,8% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування , проведеного 22-24 березня.

В рамках опитування українцям поставили питання щодо закону "Про мобілізацію". Відповідно до дослідження 77,61% українців не підтримують ухвалення Верховною радою існуючого проекту закону про мобілізацію у другому читанні. Більшість українців вважають, що служити мають підготовлені силовики.

Згідно із опитуванням найбільшою провиною влади українці бачать рівень корупції (28,6%), погане забезпечення армії (16,8%), провальну підготовку до війни (15,2%), руйнівну економічну політику (10,5%) та провальну соціальну політику держави (10,5%).

Серед опитаних громадян, які визначилися і прийшли б на виборчі дільниці для голосування за президента України, трійка лідерів уподобань виглядає наступним чином: за Володимира Зеленського проголосували б 15,7%; за Юлію Тимошенко - 12,3%; за Петра Порошенка - 7,6%.

Аналогічні уподобання українців і щодо політичних партій. Так, якби вибори відбулися у неділю, більшість українців підтримали б 3 політичні сили: “Слуга народу” - 14,7%; “Батьківщина” - 11,9%; "Європейська Солідарність" - 9,2%.

Майже 85% українців вважають, що є вихід з важкої ситуації і це об’єднання суспільства, та створення відповідної коаліції національної єдності у парламенті та уряді.

У ході дослідження було опитано в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та за кордоном (де найбільша кількість українських біженців) 5 329 респондента віком від 18 років методом інтерв’ю "face-to-face" та телефоном. Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.