Не отказывайте себе в радости! Диетолог назвала сладости, которые можно есть во время диеты

Диеты предполагают отказ от многих продуктов, в том числе и от сладостей. И если отказаться от жареной пищи или большого количества углеводов не так уж и сложно, то для многих людей отказ от сахара и сладостей превращается в пытку.

Диетолог Ирина из школы коррекции веса и здорового питания ОриНео рассказала на своей странице в Instagram , какие сладости можно есть во время диеты без ущерба для своей фигуры.

Сухофрукты

Стоит помнить, что любые сухофрукты очень калорийны, поэтому не стоит на них налегать. Они в целом полезны для здоровья и отлично помогут справиться с тягой к сладкому.

Шоколад

На самом деле этот продукт не запрещен во время диеты. Но нужно заменить различные виды шоколадок на один - в котором содержится не менее 75% какао.

Протеиновые батончики

Внимательно читайте этикетки таких батончиков во время покупки. В составе не должно быть сахара, а еще должно быть не менее 20% белка.

Сладости без сахара

Обратите внимание в супермаркете на полку с продуктами для диабетиков. Сейчас в продаже есть много сладостей, которые не содержат сахар или в производстве используются заменители сахара.

Арахисовая паста

Такую пасту с удовольствием едят во многих европейских странах, так как она отлично помогает восполнить запасы белка, а еще с ее помощью можно убрать чувство голода.