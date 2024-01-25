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"Стоит ли вкладываться в "разрушку". Россияне в Мариуполе рекламируют квартиры, в которых жили украинцы

Мариуполь, Четверг 25 января 2024 09:24
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"Стоит ли вкладываться в "разрушку". Россияне в Мариуполе рекламируют квартиры, в которых жили украинцы В Мариуполе россияне продают квартиры украинцев (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе россияне рекламируют и выставляют на продажу квартиры, где недавно жили украинцы. Уровень цинизма граждан РФ зашкаливает, ведь их не смущает то, что в жилье остались личные вещи владельцев и сломанные жизни хозяев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на летнее видео, выложенное в TikTok.

Что говорят циничные россияне на видео

По словам ведущей, в Мариуполе разбитые дома стоят рядом с "новенькими и восстановленными".

"Рынок недвижимости очень нестандартный", - говорит она.

В сюжете россияне рассказывают, что жители, то есть украинцы, не возвращаются в разбитые квартиры, потому что "им тяжело".

&quot;Стоит ли вкладываться в &quot;разрушку&quot;. Россияне в Мариуполе рекламируют квартиры, в которых жили украинцыТак выглядят квартиры украинцев в Мариуполе, выставленные на продажу (Скриншот)

Также на кадрах можно увидеть риелтора, показывающего полууничтоженные квартиры в Мариуполе и озвучивающего цены на них. Россияне утверждают, что в оккупированный ими город уже начинает "заходить бизнес".

&quot;Стоит ли вкладываться в &quot;разрушку&quot;. Россияне в Мариуполе рекламируют квартиры, в которых жили украинцы На кадрах риэлтор Татьяна на полном серьезе показывает жилье, где когда-то жили украинцы...

"Квартира требует вложений, так как дом пострадал очень после боевых действий", - говорит риэлтор.

Из окна квартиры можно увидеть полностью уничтоженный и обгоревший дом. Света в жилье нет. Оккупанты называют такое жилье термином "разрушка"...

@mirnyieeee

Шок-цены на квартиры в Мариуполе. Ипотека, новостройки и восстановление original sound - МИРНЫЕ - МИРНЫЕ

Как мы ранее писали, роженица из роддома в Мариуполе, фото с которой облетело весь мир, публично поддержала Путина.

Ранее мы уже рассказывали, что украинская журналистка выпустила книгу о Мариуполе.

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