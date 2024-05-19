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Чи варто пити каву без кофеїну та кому її вживати не варто

Чи варто пити каву без кофеїну та яка від неї користь (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Деякі люди приймають рішення відмовитися від кофеїну або, наприклад, їм це радять лікарі. Однак відмовитися від звички пити каву дуже важко, тому вони обирають для себе варіанти кави без кофеїну.

Чи варто пити таку каву та яка є в ній користь, розповідає РБК-України (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Кава без кофеїну - це кава з кавових зерен, з яких за допомогою технологій, прибрали як мінімум 96% кофеїну. Наприклад, зерна промивають у спеціальному розчині, обробляють вуглекислим газом чи ставлять спеціальний вугільний фільтр.

Поживність кави при цьому не міняється, а смак та запах можуть стати більш м'якими. У такій каві міститься приблизно 3 мг кофеїну на чашку. Варто зазначити, що у звичайному напої - від 70 до 140 мг кофеїну.

За словами лікаря, якщо ви прийняли рішення відмовитися від кофеїну, але вам важко відмовитися від звички пити каву, то це буде гарним вибором. Оскільки така кава не буде викликати безсоння, тривожність, високий артеріальний тиск, серцебиття.

Він радить обирати тільки якісні напої без кофеїну та розповідає, як навчити організм не потребувати кофеїну взагалі. Крім того, Юрій Габорець рекомендує з часом переходити з кави без кофеїну на більш безпечні напої.

"Найбезпечніший метод декофенізації - це рідким вуглекислим газом. А з часом ви зможете перейти на цикорій, какао, бо кава без кофеїну не викликає залежність. Але вона все одно збільшує шлункову секрецію та вимиває кальцій з кісток. Але якщо ви обмежитесь на добу одною-двома чашками, то шкоди не буде", - зазначає експерт.

Каву без кофеїну не радять пити людям з проблемами шлунку, людям, які приймають таблетки, що не можна поєднувати з кофеїном, з обережністю - вагітним. 

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