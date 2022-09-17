Дешевле, чем до войны. Эксперты рассказали, какими будут цены на квартиры в Киеве до конца года

Цены на недвижимость в Киеве выросли на 28% в сравнении с январем 2022. И это в то время, когда ни застройщики, ни покупатели не рискуют вкладывать средства в жилье.

Что будет с ценами на квартиры и можно ли купить дешевле читайте в материале Styler .

Какая ситуация с квартирами сейчас?

В августе 2022 года цены на первичном рынке недвижимости составляли примерно 27 тысяч гривен. На конец августа средняя стоимость столичного квадратного метра была почти 42 тысячи гривен.

По данным аналитического центра DOM.RIA, застройщики были вынуждены поднять цены за квадратный метр в 81% новостроек в связи с полномасштабной войной. Интересно, что повышение на западе больше, чем в столице.

Застройщики увеличивают цены на недвижимость (фото: DOM.RIA)

Так, например, в Киевской области недвижимость прибавила в цене 77%, а в Ровенской - 98%.

Это подтверждает Роман Третьяк из "Лиги оценщиков земель". Эксперт говорит, что в западных областях спрос будет существенно выше, между тем на востоке предложение будет только к продаже.

Украинские застройщики не реализовывают новые проекты из-за отсутствия спроса, зато сосредотачивают свои внимание и финансы на завершении старых объектов, где уже продано более 60-70% помещений. Такая стратегия выгодна и для покупателей, и для девелоперов: первые - с гарантией жилья, вторые - с заработком.

Что будет с ценами осенью - зимой 2022?

Владимир Семенцов из INSPI Development говорит, что до конца года возрастания не будет ни в спросе, ни на рынке. В основном это связано с последствиями ракетных ударов россиян, поэтому застройщики и потребители боятся вкладывать свои средства в жилье.

Оживление среди покупателей, возможно, произойдет с запуском 1 октября 2022 года новой государственной ипотечной программы для отдельных слоев населения под 0-7% годовых. По мнению специалиста, спрос вырастет на 2-3% на западе Украины. К тому же сейчас людей интересует готовое жилье, которое сразу пригодно для проживания.

Квартирный фокус с ценами

Интересная ситуация с новыми ценами за квадратный метр. Новая волна подорожания уже составляет около 30-35%. Однако приобрести квартиру можно со скидкой 15-20% от довоенной цены. В чем фокус? В долларе.

Если посчитать колебания курса, добавить все подорожание в долларовом эквиваленте (стройматериалы, топливо, логистические расходы и тому подобное), то текущие цены либо не изменились, либо изменились не существенно. По словам эксперта, первичный рынок фактически живет в условиях "двух" цен.

Реальная цена на новостройки значительно ниже, чем до начала полномасштабного вторжения. Тенденция сохранится как минимум до конца 2022 года, если не дольше. Ведь, например, после экономического кризиса в США в 2007 году недвижимость возвращалась к предыдущим ценам не менее 10 лет.