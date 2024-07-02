Чи варто чекати на зміни? 8 проблем, які технології не вирішують уже 20 років

Термін служби батареї та довговічність

У минулі часи, коли ми не вимагали від телефонів та ноутбуків запускати абсолютно все поспіль, акумулятори тримали заряд досить довго. Але в міру того, як технології стрімко інтегрувалися в наше життя, а потреба в енергії зростала в геометричній прогресії, батареї просто не встигали за цими змінами.

Так, ємність акумуляторів збільшилася, час автономної роботи збільшився, ми отримали бездротову зарядку раніше, ніж GTA VI.

У деяких випадках тепер можна змусити висококласний смартфон чи ноутбук протриматися півтора дні за інтенсивного використання. Однак сама технологія акумуляторів залишилася приблизно на тому ж рівні.

Мобільні дані та Wi-Fi

Мобільний інтернет по суті був марним за часів EDGE або 2G з'єднання, але з появою 3G, 4G і 5G ми рідко замислюємося про те, який шлях він пройшов.

Незважаючи на це, досі люди у багатьох місцях стикаються із практично нульовою доступністю інтернету.

Якщо ж говорити про Wi-Fi, то користувачі теж стикаються з млявим підключенням, навіть коли на телефоні відображається напис "підключено".

Через перевантаження мережі, проблеми з обладнанням або недоліки провайдерів, у нас все ще є труднощі виходу в мережу, принаймні кілька разів на рік.

Гегемонія реклами

Реклама - невід'ємна частина нашого життя. Раніше вона переслідувала нас на вулицях, на екранах телевізорів, у друкованих виданнях, а потім перебралася в онлайн-простір на наші комп'ютери та смартфони.

Можливо, завдяки платним стрімінговим сервісам вам вдасться уникнути реклами на ТБ, але що щодо онлайн-реклами на комп'ютері та смартфоні?

Оскільки Microsoft шукає нові способи просування реклами в Windows, а стрімінгові сервіси подумують про рекламу всередині контенту, інструменти блокування реклами мало що можуть зробити.

Перегляд реклами для підтримки безкоштовного контенту - це ще можна пояснити, але якщо її доводиться терпіти на тому програмному забезпеченні, за яке ви заплатили?

Чим більше розвиваються технології, тим легше компаніям впливатиме на нас рекламою новими способами.

Реклама стала невід'ємною частиною нашого життя (фото: XDA Developers)

Коли дві людини дзвонять одна одній одночасно

Ймовірно, ця ситуація хоча б раз ставила вас у глухий кут: чому ви не можете додзвонитися до друга, коли ви обоє намагаєтеся подзвонити один одному одночасно? У цих поодиноких випадках ви чуєте тільки повідомлення про те, що номер зайнятий.

Перегрів обладнання

У гонитві за підвищенням продуктивності за збереження того ж форм-фактора, виробники неминуче стикаються з проблемою перегріву. Як флагманські смартфони, так і високопродуктивне комп'ютерне обладнання - ніщо не застраховано від перегріву навіть через 20 років.

Вильоти та сині екрани смерті

Ймовірно, кожному користувачеві ПК знайомі ситуації, коли додатки чи навіть вся операційна система іноді зависають.

Іноді ви просто опиняєтеся на робочому столі без жодних пояснень, а іноді вас зустрічає синій екран смерті (BSOD) з якимось випадковим кодом помилки та марним текстом. Така поведінка комп'ютерів практично не змінилася відколи вони стали популярні близько 20 років тому.

Хоча комп'ютери того часу були простішими, з меншою кількістю встановлених програм і меншою ймовірністю виникнення збоїв, вони безперечно траплялися.

Зараз змінилася лише частота зависань та появи синіх екранів смерті. Вони, як і раніше, залишають нас в здивуванні щодо першопричини (у багатьох випадках), і ми зазвичай просто перезавантажуємо систему і сподіваємося більше ніколи не зіткнутися з цією проблемою.

Апаратне забезпечення ПК, можливо, стало досконалішим, але воно не застраховане від рідкісної критичної помилки.

Синій екран смерті на Windows (фото: Unsplash)

Ремонтопридатність пристрою

Коли ми почали захоплюватися комп'ютерами, телефонами та іншими технічними пристроями, ми рідко замислювалися про необхідність заміни, якщо вони раптово переставали працювати.

Звичайно, ви, ймовірно, спробували полагодити їх за гарантією виробника, але якщо вони говорили, що ремонт неможливий, ви їм вірили на слово. Сьогодні користувачі набагато краще обізнані про свої права. Але це мало що змінило, коли йдеться про ремонтопридатність пристроїв.

Навіть зараз, крім декількох нішевих брендів, ви не можете розраховувати на високу ремонтопридатність, модульність вашого телефону або ноутбука. А ремонт того, що піддається відновленню, часто обходиться надто дорого.

Найбільші компанії галузі відомі тим, що завищують вартість RMA (повернення коштів із ремонтом), коли дрібні проблеми усуваються за великі гроші.

Іноді ремонт коштує дуже дорого (фото: XDA Developers)

Стандартні кабелі

Довгі роки користувачів переслідувало величезна кількість різноманітних зарядних кабелів, поки всі не усвідомили, що настав час щось міняти.

USB спочатку замислювався як єдиний стандарт підключення периферійних пристроїв до комп'ютерів. І певною мірою він справді допоміг, але різноманітність гаджетів на ринку робило універсальне рішення складним завданням.

Пізніше з'явився USB-C, покликаний поєднати передачу живлення, даних, відео та аудіо в одному стандарті.

Однак тепер ми зіткнулися з новою проблемою - конфліктуючими стандартами швидкої зарядки та швидкістю передачі даних по USB.

Сьогодні безліч варіацій USB-C стандарту створює більше проблем, ніж вирішує. Звичайно, ви можете зарядити більшість телефонів та ноутбуків будь-яким кабелем USB-C, але швидкість заряджання залежатиме від параметрів кабелю, його якості та довжини.

Стандартний кабель USB-C (фото: XDA Developers)