Стоит ли ждать перемен? 8 проблем, которые технологии не решают уже 20 лет

Срок службы батареи и долговечность

В былые времена, когда мы не требовали от телефонов и ноутбуков запускать абсолютно все подряд, аккумуляторы держали заряд достаточно долго. Но по мере того, как технологии стремительно интегрировались в нашу жизнь, а потребность в энергии росла в геометрической прогрессии, батареи просто не успевали за этими изменениями.

Да, емкость аккумуляторов увеличилась, время автономной работы стало больше, мы получили беспроводную зарядку раньше, чем GTA VI.

В некоторых случаях теперь можно заставить высококлассный смартфон или ноутбук продержаться полтора дня при интенсивном использовании. Однако сама технология аккумуляторов осталась примерно на том же уровне.

Мобильные данные и Wi-Fi

Мобильный интернет по сути был бесполезным во времена EDGE или 2G соединения, но с появлением 3G, 4G и 5G мы редко задумываемся о том, какой путь он прошел.

Несмотря на это, до сих пор люди во многих местах сталкиваются с практически нулевой доступностью интернета.

Если же говорить о Wi-Fi, то пользователи тоже сталкиваются с вялым подключением, даже когда на телефоне отображается надпись "подключено".

Из-за перегрузки сети, проблем с оборудованием или недостатков провайдеров, у нас все еще присутствуют трудности выхода в сеть, по крайней мере, несколько раз в год.

Гегемония рекламы

Реклама - неотъемлемая часть нашей жизни. Раньше она преследовала нас на улицах, на экранах телевизоров, в печатных изданиях, а позже перебралась в онлайн-пространство на наши компьютеры и смартфоны.

Возможно, благодаря платным стриминговым сервисам вам удастся избежать рекламы на ТВ, но что насчет онлайн-рекламы на компьютере и смартфоне?

Поскольку Microsoft ищет новые способы продвижения рекламы в Windows, а стриминговые сервисы подумывают о рекламе внутри контента, инструменты блокировки рекламы уже мало что могут сделать.

Просмотр рекламы для поддержки бесплатного контента - это еще объяснимо, но если ее приходится терпеть на том программном обеспечении, за которое вы заплатили?

Чем больше развиваются технологии, тем легче компаниям будет воздействовать на нас рекламой новыми способами.

Реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни (фото: XDA Developers)

Когда два человека звонят друг другу одновременно

Вероятно, эта ситуация хотя бы раз ставила вас в тупик: почему вы не можете дозвониться до друга, когда вы оба пытаетесь позвонить друг другу одновременно? В этих редких случаях вы слышите только сообщение о том, что номер занят.

Перегрев оборудования

В погоне за повышением производительности при сохранении того же форм-фактора, производители неизбежно сталкиваются с проблемой перегрева. Как флагманские смартфоны, так и высокопроизводительное компьютерное оборудование - ничто не застраховано от перегрева даже спустя 20 лет.

Вылеты и синие экраны смерти

Вероятно, каждому пользователю ПК знакомы ситуации, когда приложения или даже вся операционная система время от времени зависают.

Иногда вы просто оказываетесь на рабочем столе без всяких объяснений, а иногда вас встречает синий экран смерти (BSOD) с каким-то случайным кодом ошибки и бесполезным текстом. Такое поведение компьютеров практически не изменилось с тех пор, как они стали популярны около 20 лет назад.

Хотя компьютеры того времени были проще, с меньшим количеством установленных программ и меньшей вероятностью возникновения сбоев, они определенно случались.

Сейчас изменилась только частота зависаний и появления синих экранов смерти. Они по-прежнему оставляют нас в недоумении относительно первопричины (во многих случаях), и мы обычно просто перезагружаем систему и надеемся больше никогда не столкнуться с этой проблемой.

Аппаратное обеспечение ПК, возможно, стало более совершенным, но оно не застраховано от редкой критической ошибки.

Синий экран смерти на Windows (фото: Unsplash)

Ремонтопригодность устройства

Когда мы только начали увлекаться компьютерами, телефонами и другими техническими устройствами, мы редко задумывались о необходимости замены, если они внезапно переставали работать.

Конечно, вы, вероятно, попытались бы починить их по гарантии производителя, но если они говорили, что ремонт невозможен, вы им верили на слово. Сегодня пользователи гораздо лучше осведомлены о своих правах. Но это мало что изменило, когда речь идет о ремонтопригодности устройств.

Даже сейчас, за исключением нескольких нишевых брендов, вы не можете рассчитывать на высокую ремонтопригодность, модульность вашего телефона или ноутбука. А ремонт того, что поддается восстановлению, часто обходится слишком дорого.

Крупнейшие компании отрасли известны тем, что завышают стоимость RMA (возврата средств с ремонтом), когда мелкие проблемы устраняются за большие деньги.

Порой ремонт обходится слишком дорого (фото: XDA Developers)

Стандартные кабели

Долгие годы пользователей преследовало огромное количество разнообразных зарядных кабелей, пока все не осознали, что пора что-то менять.

USB изначально задумывался как единый стандарт подключения периферийных устройств к компьютерам. И в какой-то степени он действительно помог, но разнообразие гаджетов на рынке делало универсальное решение сложной задачей.

Позже появился USB-C, призванный объединить передачу питания, данных, видео и аудио в одном стандарте.

Однако, теперь мы столкнулись с новой проблемой - конфликтующими стандартами быстрой зарядки и скоростью передачи данных по USB.

Сегодня огромное количество вариаций USB-C стандарта создает больше проблем, чем решает. Конечно, вы можете зарядить большинство телефонов и ноутбуков любым кабелем USB-C, но скорость зарядки будет зависеть от параметров кабеля, его качества и длины.

Стандартный кабель USB-C (фото: XDA Developers)