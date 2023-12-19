Чи варто боятися ядерної енергетики: відповідь Білла Гейтса

Чи має недоліки "зелена" енергетика

Гейтс розповів, що впродовж року брав участь у низці "кліматичних" заходів і зізнався, що його завжди вражала "пристрасть молодих кліматичних активістів".

"Особливо цікаво спостерігати, як загальна інтенсивність обговорення клімату зросла з роками, оскільки все більше людей бачать і переживають екстремальні погодні явища по всьому світу", - пояснив він.

На думку бізнесмена, розмови про клімат стали нині "складними й тонкими". Вони включають також широку дискусію щодо використання так званої "чистої енергії".

Він зазначив, що на попередніх кліматичних заходах велика увага приділялася розширенню використання вітрової та сонячної енергії.

Цього ж року стало очевидно, що світові лідери "серйозно думають про те, як країни можуть побудувати "зелене" енергетичне майбутнє, отримуване з багатьох різних джерел".

Мільярдер уточнив, що вітер і сонце залишаються ключовими елементами цього майбутнього, але "лідери тепер визнають, що потрібно доповнити їх чимось більш надійним - коли сонце не світить або вітер не дме".

Погода буває різною (ілюстративне фото: Рixabay)

"Це дедалі більше наштовхує на ядерну енергію", - додав він.

Чому не варто відмовлятися від ядерної енергії

Підприємець нагадав, що ядерна енергетика - єдине безвуглецеве джерело, яке може надійно постачати енергію вдень і вночі, впродовж будь-якої пори року, майже в будь-якій точці землі і працює (як було доведено) у великих масштабах.

"За останній рік я помітив серйозні зміни в напрямку загального сприйняття ядерного питання... Останнім часом я витратив набагато більше часу на пояснення того, як ми розширюємо технологію, а не на те, навіщо вона нам взагалі потрібна", - розповів він.

За словами Гейтса, в межах кліматичної конференції ООН COP28 "майже два десятки країн зобов'язалися потроїти свої ядерні потужності до 2050 року".

"Я вважаю, що одна з причин такої зміни - практична... Оскільки країни досягають прогресу у своїх кліматичних планах, все більше людей усвідомлюють, що нам, ймовірно, знадобиться атомна енергетика, щоб задовольнити зростаючі світові потреби в енергії, одночасно усуваючи викиди вуглецю", - зазначив філантроп.

Атомна енергетика може бути корисною (ілюстративне фото: Рixabay)

Як боротися з потенційними ризиками

На думку мільярдера, зміни у ставленні до "ядерного" питання можуть залежати від прогресу, досягнутого в ядерних технологіях нового покоління.

"Десятиліттями ядерні технології залишалися на місці. Такі резонансні катастрофи, як Чорнобиль та Три-Майл-Айленд (найтяжча ядерна аварія у США, - Ред.), привернули увагу до реальних ризиків, пов'язаних із ядерною енергетикою. І замість того, щоб працювати над розв'язанням цих проблем, ми просто перестали намагатися розвивати цю сферу. На щастя, це змінюється", - наголосив експерт.

Він нагадав, що заснована ним у 2008 році компанія TerraPower займається розробкою перспективного ядерного реактора на біжучій хвилі.

Коли атомна станція (відома як Natrium), що нині перебуває у стадії будівництва, відкриється (можливо - у 2030 році), то стане "найсучаснішим ядерним об'єктом у світі, набагато безпечнішим за інші та вироблятиме набагато менше відходів, ніж звичайні реактори".

Гейтс визнав, що нині багато людей скептично ставляться до атомної енергетики, оскільки будівництво нових станцій дуже дороге.

Водночас у 2024 році бізнесмен прогнозує світові велику кількість інновацій. Вони "з'являться на ринку навіть у дуже складних сферах, як-от атомна".