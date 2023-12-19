Стоит ли бояться ядерной энергетики: ответ Билла Гейтса

Ядерная энергетика имеет как существенные преимущества, так и ряд потенциальных опасностей. На фоне климатических изменений и борьбы общества за "чистую" энергию, некоторые предлагают отказаться от атомных станций. В то же время Билл Гейтс придерживается иного мнения.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог GatesNotes рассказывает, что известный предприниматель и филантроп думает о ядерной энергетике и какие изменения предлагает.
Гейтс рассказал, что в течение года участвовал в ряде "климатических" мероприятий и признался, что его всегда поражала "страсть молодых климатических активистов".
"Особенно интересно наблюдать, как общая интенсивность обсуждения климата выросла с годами, поскольку все больше людей видят и переживают экстремальные явления погоды по всему миру", - пояснил он.
По мнению бизнесмена, разговоры о климате стали сейчас "сложными и тонкими". Они включают также широкую дискуссию по использованию так называемой "чистой энергии".
Он отметил, что на предыдущих климатических мероприятиях большое внимание было уделено расширению использования ветровой и солнечной энергии.
В этом году стало очевидно, что мировые лидеры "серьезно думают о том, как страны могут построить "зеленое" энергетическое будущее, получаемое из многих различных источников".
Миллиардер уточнил, что ветер и солнце остаются ключевыми элементами этого будущего, но "лидеры теперь признают, что нужно дополнить их чем-нибудь более надежным - когда солнце не светит или ветер не дует".
Погода бывает разной (иллюстративное фото: Рixabay)
"Это все больше наталкивает на ядерную энергию", - добавил он.
Предприниматель напомнил, что ядерная энергетика - единственный безуглеродный источник, который может надежно поставлять энергию днем и ночью, в любое время года, почти в любой точке земли и работает (как было доказано) в больших масштабах.
"За последний год я заметил серьезные изменения в направлении всеобщего восприятия ядерного вопроса... В последнее время я потратил гораздо больше времени на объяснение того, как мы расширяем технологию, а не на то, зачем она нам вообще нужна", - рассказал он.
По словам Гейтса, в рамках климатической конференции ООН COP28 "почти два десятка стран обязались утроить свои ядерные мощности к 2050 году".
"Я считаю, что одна из причин такого изменения - практическая... Поскольку страны достигают прогресса в своих климатических планах, все больше людей отдают себе отчет, что нам, вероятно, понадобится атомная энергетика, чтобы удовлетворить растущие мировые потребности в энергии, одновременно устраняя выбросы углерода ", - отметил филантроп.
Атомная энергетика может быть полезна (иллюстративное фото: Рixabay)
По мнению миллиардера, изменения в отношении "ядерного" вопроса могут зависеть от прогресса, достигнутого в ядерных технологиях нового поколения.
"Десятилетиями ядерные технологии оставались на месте. Такие резонансные катастрофы, как Чернобыль и Три-Майл-Айленд (крупнейшая ядерная авария в США, - Ред.), привлекли внимание к реальным рискам, связанным с ядерной энергетикой. И вместо того, чтобы работать над решением этих проблем, мы просто перестали пытаться развивать эту сферу. К счастью, это меняется", - подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что основанная им в 2008 году компания TerraPower занимается разработкой перспективного ядерного реактора на бегущей волне.
Когда атомная станция (известная как Natrium), ныне находящаяся в стадии строительства, откроется (возможно - в 2030 году), то станет "самым современным ядерным объектом в мире, гораздо безопаснее других и будет производить гораздо меньше отходов, чем обычные реакторы".
Гейтс признал, что сейчас многие скептически относятся к атомной энергетике, поскольку строительство новых станций очень дорого.
В то же время, в 2024 году бизнесмен прогнозирует миру большое количество инноваций. Они "появятся на рынке даже в очень сложных сферах, таких как атомная".
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