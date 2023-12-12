Чи треба платити за проїзд у призначених автобусах Києва, якщо вже заплатив у метро

Чи потрібно платити в автобусах, які замінюють рух метро

Як відомо, від метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили автобус №2м, який повторює рух метро. Він зупиняється тільки на тих зупинках, де і метро, а не по всьому своєму шляху. Інтервал його руху 1 хвилина.

Шлях автобусного маршруту №38 подовжено до ст. м. "Либідська". На маршруті працюють 5 автобусів з інтервалом у 17 хв.

Проїзд в наземному транспорті оплачується на загальних підставах і коштує 8 гривень.

Право на безоплатний проїзд мають військові, учасники бойових дій і ветерани, люди з інвалідністю, постраждалі під час Революції гідності, чорнобильці, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, пенсіонери, школярі.

Також влада вирішила терміново запровадити відокремлену смугу руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській.

Коли метро відновить роботу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що озвучений попередній термін закінчення ремонтних робіт на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену за шість місяців є орієнтовним. Закриті станції можуть відкрити як раніше, і пізніше.

За його словами, зараз триває опрацювання різних варіантів щодо відновлення роботи станцій підземки на "синій" гілці, включаючи "найгірші".

"Може, це займе кілька місяців, не більше, ніж шість місяців, але може і більше", - розповів Кличко.

Що сталося з метро

Нагадаємо, що в Київському метрополітені 8 грудня зупинили роботу 6 станцій метро від Деміївської до Теремків, щоб уникнути надалі позаштатної ситуації. Там вода почала підтоплювати тунель та він потребує ремонту.

За словами міської влади, станції закрили на 6 місяців.

Для того, щоб допомогти пасажирам добиратися до Либідської та до Теремків пустили наземні маршрути громадського транспорту.