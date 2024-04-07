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Чи треба голити інтимну зону перед походом до гінеколога. Вичерпна відповідь лікаря

Що треба робити перед оглядом у гінеколога (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Перед оглядом у гінеколога жінки зазвичай ретельно готуються. Але мало хто знає, чи треба голитися або ж робити епіляцію за день-два перед прийомом або ж безпосередньо перед ним. На це питання відповіла гінеколог, відома у мережі як доктор Садаф.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Gazeta.pl.

Чи треба голитися перед оглядом у гінеколога

Так, жінкам варто враховувати, що волосся в інтимних зонах може бути темним та жорстким, адже воно там лише для того, аби захищати ніжну шкіру та органи від подразнень, бактерій та інших зовнішніх факторів.

Голитися чи ні - вирішувати тільки вам. І якщо ви хвилюєтеся, як на ваш вибір відреагує гінеколог, то дарма. Насправді лікарі не звертають уваги на волосся.

"Завдання лікаря - дбати про наше здоров'я та не звертати уваги на те, як ми виглядаємо. Звичайно, якщо після епіляції пацієнт почувається краще, протипоказань до цього немає, але це не обов'язково", - цитує доктора видання.

Цю думку підтримала ще одна гінеколог - польська лікарка Агнешка Налевчинська. Вона зазначила, що головна мета доктора - зробити так, щоб допомогти пацієнту. А волосся на інтимних зонах на це ніяк не впливає.

"Пацієнту взагалі не потрібно готуватися до першого чи будь-якого іншого візиту. Волосся видаляти зовсім не потрібно. Жоден гінеколог на це не дивиться, це мене ніяк не турбує", - заявила вона.

Як підготуватися до огляду у гінеколога (ілюстрація: freepik.com)

Коли потрібно голити волосся перед візитом до гінеколога

Втім, існує виключення. Вас дійсно можуть попросити провести епіляцію або ж поголити волосся на інтимних зонах, але лише тоді, коли лікар планує проводити операцію чи якісь інші маніпуляції.

"Звичайно, якщо ми проводимо будь-які процедури, волосся рекомендується видаляти, оскільки це полегшує загоєння рани. Перед плановим візитом у цьому немає потреби", - додала гінеколог.

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