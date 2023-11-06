Чи стане полярне сяйво звичним явищем для українців: відповідь Головної обсерваторії НАН України

Чому колір полярного сяйва був криваво-червоним

"Зазвичай колір полярного сяйва зелено-червоний, тому червоне сяйво над окремими областями України - це майже типовий його колір. Його дає атомарний кисень", - каже науковець.

Астроном пояснив, що полярне сяйво з’являється через велику активність Сонця. Коли на ньому відбувається вибух, хмара частинок летить у міжпланетний космічний простір. Частина потрапляє у магнітосферу Землі, але магнітне поле більшість цих частинок відсіює, але деякі можуть проникати в атмосферу і збуджувати атоми газів - так з'являється сяйво. Іноді воно може доходити до широти Києва.

"Активність Сонця зростає поступово, а не одномоментно, тому воно нині вже суттєво активніше, ніж 5 років тому, але пік активності, згідно з прогнозами, буде в наступному році. Тому найближчим роком таких сяйв буде більше, але скільки точно сказати важко", - додає Крячко.

Полярне сяйво 5 листопада (фото: Facebook.com/Так люблю той Львів, що бракує ми слів)

Полярне сяйво над Україною (фото: t.me/kievreal1)

При цьому науковець додає, що полярне сяйво не стане постійним явищем для України.

"Спрогнозувати його появу із точністю до кількох днів - складно, бо астрономи не можуть передбачити спалахи і викиди речовин на Сонці - а це першопричина геомагнітної бурі й, отже, полярного сяйва. Але, якщо така подія відбулася, особливо сильна, і потік частинок від неї спрямований на Землю, то можна говорити про те, що за кілька годин чи упродовж доби буде геомагнітна буря і полярні сяйва", - каже астроном.

Чому полярне сяйво було видно не із всієї території України

5 листопада полярне сяйво спостерігали у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонської областей.

"Чому його не було видно на решті території Україні - питання непросте. На це впливає багато факторів, зокрема стан атмосфери, наявність хмар. Світіння складових атмосфери (кисень, азот) відбувається на висоті від 60 до 100 кілометрів, тому, умовно, сяйво може бути над Київщиною, а бачать його мешканці прилеглих до неї областей", - пояснює Крячко.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада (фото: Facebook.com/Андрій Гаврилюк)