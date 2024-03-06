Чи справді заблокують рахунки пенсіонерам, які не пройшли ідентифікацію: пояснення юристів

Пенсіонери-ВПО "першої хвилі", тобто ті, хто перемістився до 24 лютого 2022 року, повинні кожні 6 місяців проходити ідентифікацію задля продовження виплати пенсії. У мережі поширюють інформацію про те, що блокують рахунки тим пенсіонерам, які не пройшли ідентифікацію.
Чи дійсно це так, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, розповсюджувана ЗМІ інформація про блокування банківських карток таких пенсіонерів через відсутність руху коштів на них не відповідає дійсності, оскільки:
"Ні. Блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їх внутрішніх правил", - пояснюють юристи.
Вони додають, якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин не перераховується на її картковий рахунок.
Значна частина пенсіонерів з числа ВПО, які перемістились до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. У такій ситуації держава не має можливості зʼясувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є людина живою.
"Саме тому, для продовження виплат таким особам, було прийняте рішення проводити ідентифікацію отримувачів пенсії", - пояснюють юристи.
Допоки пенсіонер не підтвердить свою особу - тобто, не пройде ідентифікацію, пенсія і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується на картку. Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такому пенсіонеру на його рахунок.
До 31 березня 2024 року вказаним вище особам необхідно пройти ідентифікацію в один з доступних способів:
Раніше ми писали про те, що у ПФУ пояснили, як ознайомитись із рішенням щодо відеоідентифікації.
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