Чи справді заблокують рахунки пенсіонерам, які не пройшли ідентифікацію: пояснення юристів

Пенсіонери-ВПО "першої хвилі", тобто ті, хто перемістився до 24 лютого 2022 року, повинні кожні 6 місяців проходити ідентифікацію задля продовження виплати пенсії. У мережі поширюють інформацію про те, що блокують рахунки тим пенсіонерам, які не пройшли ідентифікацію.

Чи дійсно це так, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

Чи блокують рахунки, якщо не пройти ідентифікацію

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, розповсюджувана ЗМІ інформація про блокування банківських карток таких пенсіонерів через відсутність руху коштів на них не відповідає дійсності, оскільки:

в нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення немає жодної норми, яка б передбачала таке блокування

Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток

Чи означає це, що рахунок не може бути заблокований

"Ні. Блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їх внутрішніх правил", - пояснюють юристи.

Вони додають, якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин не перераховується на її картковий рахунок.

Навіщо проходити ідентифікації пенсіонерам-ВПО

Значна частина пенсіонерів з числа ВПО, які перемістились до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. У такій ситуації держава не має можливості зʼясувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є людина живою.

"Саме тому, для продовження виплат таким особам, було прийняте рішення проводити ідентифікацію отримувачів пенсії", - пояснюють юристи.

Що відбувається з пенсією, якщо рахунок заблокований банком

Допоки пенсіонер не підтвердить свою особу - тобто, не пройде ідентифікацію, пенсія і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується на картку. Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такому пенсіонеру на його рахунок.

Як пройти ідентифікацію

До 31 березня 2024 року вказаним вище особам необхідно пройти ідентифікацію в один з доступних способів: